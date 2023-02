Los cines de Córdoba proyectarán 'Titanic' para celebrar el 25º aniversario de su estreno

Era de esperar que el cuarto de siglo de la tercera película más taquillera de la historia del cine no pasara sin pena ni gloria. El estreno de Titanic cumple 25 años y los cines de toda España recordarán la mítica historia de amor entre Rose y Jack el próximo 10 de febrero.

Las salas de Córdoba -El Tablero, Axion y Guadalquivir- también se sumarán a este reestreno, que será en 3D. En el primero, la película podrá verse hasta el próximo 15 de febrero, aunque en los cines Axion y Guadalquivir será hasta el domingo 12 de febrero.

Además de ser la cinta más taquillera de la historia, Titanic está entre las cintas con más Premios Oscar. En la edición de 1998 estuvo nominada a 14 galardones de los que recibió 11, entre los que destacan los de Mejor Película, Mejor Director, Mejores efectos visuales, Mejor banda sonora y Mejor canción original.

En 2012, Titanic ya fue reestrenada en los cines en 3D, suponiendo el segundo reestreno de estas características más exitoso en la historia del cine contemporáneo, por debajo de El rey león, en 2011.

