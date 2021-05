Asistir a una excavación en Medina Azahara o a un concierto de música cordobesa, entre los atractivos culturales del finde

El Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra y el Instituto Arqueológico Alemán continúan este sábado con la tercera fase del Proyecto General de Investigación La Plaza de Armas de Madinat al-Zahra con el objetivo de estudiar una de las zonas más desconocidas de la ciudad califal. Esta inmensa explanada constituyó la entrada simbólica y ceremonial al sector más cualificado del Alcázar de Madinat al-Zahra, donde se encontraban la administración del Estado y las dependencias privadas del califa.

Para involucrar más a la ciudadanía, el yacimiento continúa con la iniciativa Abierto por excavación para conocer las técnicas y metodología arqueológicas utilizadas para el conocimiento de la ciudad califal. Para ello los propios arqueólogos proporcionarán una información precisa y detallada del curso de los trabajos.

Durante este sábado se darán dos pases, de 10:30 a 11:30 y de 11:30 a 12:30, y la participación es gratuita y abierta. No obstante, la asistencia a la actividad requiere inscripción previa que se realizará a través del enlace Acceso al Sistema de Reservas ARES

El parque de atracciones de El Arenal Vive Park vivirá estos días su último fin de semana. Las 157 atracciones y barracas de comida volverán a abrir sus puertas este viernes, en horario de 17:00 a 00:00, mientras que este sábado y el domingo lo harán desde por la mañana, desde las 12:00 a las 00:00.

La versión teatral de Perfectos desconocidos llega este viernes y este sábado al Gran Teatro. Dirigida por Daniel Guzmán, está protagonizada por Inge Martín, Álex Barahona, Olivia Molina, Juan Carlos Vellido, Elena Ballesteros, Bart Santana e Ismael Fritschi. Siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado: ponen sus móviles sobre la mesa y al grito de “no tenemos nada que ocultar”, deciden compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos reciba durante la noche, en una especie de ruleta rusa a golpe de mensaje y tonos de llamada.

Desde ese momento, sorpresas y giros se suceden de manera sostenida. Alternando entre el drama y la comedia, lo hilarante y lo dramático, los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era, y los amigos descubrirán que en realidad… eran perfectos desconocidos.

El festival Córdoba Suena llega este sábado a su tercera edición como una muestra de la música hecha en Córdoba. La organización busca que este festival sirva como aperitivo a lo que está por venir en el Festival de La Guitarra. Tendrá un duración aproximada de tres horas y media. El cabeza de cartel elegido es el grupo cordobés Embusteros, que presentan su tercer disco Babel, que los confirman como una de las bandas referentes del indie rock nacional. El segundo grupo que actuará será Niño Bravo, una de las bandas más representativas de la nueva hornada del indie local.

En esta ocasión, los homenajeados serán El Hombre Gancho, de modo que supondrá una reunión especial de la formación original al cumplirse en 2020 los 20 años de la publicación de su primer disco, siendo "uno de los grupos emblématicos de la ciudad, con numerosos números uno y habiendo colaborado con grandes como Joaquín Sabina". También recibirá un homenaje Ramón Medina, "uno de los grandes profesionales de la radio de la ciudad, con una larga trayectoria que lo ha llevado hasta el matinal que conduce en Cadena Ser". "Su relación con la música cordobesa desde las distintas formaciones en las que ha sido músico y su apoyo incondicional a bandas locales lo hacen merecedor de este homenaje", resaltan desde la organización.

El Real Jardín Botánico será escenario este viernes, a las 21:30, de un concierto flamenco del grupo Las Jipas y el cantaor Álvaro Martín Rosales, dentro del festival cultural Ventanas de Azahar que organizan alumnos de cuarto curso del Grado de Gestión Cultural de la Universidad de Córdoba con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento. La entrada es libre hasta completar aforo.

La Filmoteca de Andalucía ha retomado sus proyecciones en Córdoba, trasladadas al Palacio de Congresos debido a las obras en materia de accesibilidad que se están acometiendo en el edificio de la calle Medina y Corella. Este finde sólo habrá una proyección, este viernes, y será Swallow, a partir de las 20:00.

La Posada del Potro continúa este domingo con el ciclo Trasteando con la guitarra de la mano del guitarrista Alejandro Hurtado.

