De 7 a 31,50 euros, los precios de las entradas para el concierto de María José Llergo en Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ya ha puesto a la venta las entradas para el concierto que la cordobesa María José Llergo ofrecerá el 11 de noviembre en el Gran Teatro. Será la primera vez que la artista se suba a este escenario. Los billetes tienen un precio que van desde los 7,14 euros hasta los 31,50 euros, gastos de gestión incluidos.

El cante de la pozoalbense es un profundo y atípico alegato al compromiso artístico. Niña de las dunas (2018), su primer tema, la presentó al mundo junto al guitarrista flamenco Marc López. Me miras pero no me ves (2019), escrito por ella misma y coproducido por el sevillano Lost Twin, que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales, la consagró como una de las voces a tener en cuenta. A ello contribuyó después El péndulo (2019), título del primer lanzamiento físico de la artista.

Todos esos temas se encontraron finalmente en Sanación (2020), el primer álbum de la cordobesa. El EP de siete temas reflejaba su proceso de curación emocional, un homenaje más, también en los detalles sonoros, a sus orígenes. Voz en primer plano flotando sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica. Con sucesivas publicaciones, la cantante ha dejado en desuso la paleta de referentes y ha zarandeado el panorama musical. Sanación fue presentado en un Auditori de Barcelona abarrotado y ha recibido el favor de la crítica musica. Además, los principales escenarios han apoyado su carrera, ya que formó parte del primer cartel paritario de los festivales en España, el de la edición 2019 del Primavera Sound.

Mención significativa merece el Goya que recibió en 2022 a la Mejor Canción Original como autora y cantante de Te espera el mar, tema de la banda sonora original de la película Mediterráneo, dirigida por Marcel Barrena sobre el Open Arms. En 2023, Llergo se reencontró con los Goya en una gala en la que entregó, junto a la también cordobesa India Martínez, el premio a la Mejor Canción Original a Leiva y a Joaquín Sabina por el tema principal del documental Sintiéndolo mucho, dirigido por Fernando León de Aranoa y que aborda la trayectoria profesional y personal del cantante jiennense.

Este concierto está enmarcado dentro de la programación por el 150 aniversario del Gran Teatro.