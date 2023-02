Ciudad de las Ideas apostará en su segunda edición por traer artistas ucranianos a Córdoba

La fundación Artdecor desarrollará la segunda edición de Córdoba, Ciudad de las ideas, un proyecto que, en su primer año, contó con apoyo del Ayuntamiento de Córdoba para convocar una serie de residencias artísticas de carácter local, nacional e internacional, que se desarrollaron en la primavera del año pasado.

Ahora, según ha podido saber Cordópolis, Ciudad de las Ideas buscará en esta segunda edición atraer a artistas ucranianos a crear a la ciudad. Concretamente, se impulsarán dos becas a la creación artística para artistas del país, con la idea que los agraciados que la consigan viajen a Córdoba y puedan generar vínculos con los artistas de la ciudad en el desarrollo de un proyecto creativo.

Los datos de esta nueva convocatoria los presentarán desde la fundación la semana próxima, si bien las fuentes consultadas detallan que las bases están prácticamente listas para su publicación, y el plan es que las residencias tengan lugar en el mes de mayo (el año pasado se realizaron de abril a junio).

Sobre la primera edición, desde Artdecor destacan el éxito de las residencias y de los más de 25 proyectos artísticos que fueron presentados en 2022 y que concluyeron en el marco del festival Córdoba, Ciudad Abierta.

“Artistas internacionales y locales trajeron a Córdoba un conjunto de obras e iniciativas culturales que tuvieron un impacto positivo en la comunidad y alcanzaron reconocimiento internacional”, señalan los artífices de Ciudad de las ideas.

