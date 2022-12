El Carnaval de Córdoba recuperará en febrero 2023 el gran pasacalles

El Carnaval de Córdoba de 2023 recuperará el gran pasacalles que culminará con la quema del dios Momo. Tras la suspensión del desfile el año pasado, en el que se decidió que, por motivos pandémicos, era más prudente celebrar una fiesta en La Corredera, el Ayuntamiento ha aprobado este martes la vuelta del gran desfile, previsto para el domingo 26 de febrero del año 2023.

Según ha detallado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, el desfile partirá a las 12:00 desde la calle Concepción con destino a la plaza de La Corredera, tras atravesar las calles Gondomar, la plaza de Las Tendidas y Claudio Marcelo.

Una vez en la céntrica plaza, sobre las 15:00 se procederá a la tradicional quema del Dios Momo. La gran cabalgata de Carnaval no se realizó ni los años 2021 ni 2022 por la incidencia de la pandemia de Covid. El año pasado, por ejemplo, se cambió por una fiesta en la plaza de La Corredera.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, por su parte, arrancará el 31 de enero de 2023 en el Gran Teatro, mientras que se instalará una carpa carnavalesca en el bulevar del Gran Capitán.

