El bailaor y coreógrafo cordobés Joaquín Cortés, premio Talento Andaluz

La Junta de Andalucía celebrará este martes, 12 de marzo, en Madrid, el día de la comunidad autónoma que se conmemoró el pasado 28 de febrero, con un acto por la tarde en el auditorio Francisco Giner de los Ríos encabezado por el presidente, Juanma Moreno, en el que se entregarán los premios al Talento Andaluz, que este año distinguen a cinco andaluces entre los que figuran los artistas Joaquín Cortés y Diana Navarro.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este lunes.

El consejero ha explicado que con estos premios al Talento Andaluz se reconocen los méritos de cinco andaluces que han destacado en distintos ámbitos, como la empresa, la ciencia o el arte.

Además del bailaor y coreógrafo Joaquín Cortés, y en la cantante y actriz Diana Navarro, en esta ocasión los premios han recaído también en la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas; en la directora general en España y Portugal del grupo ATOS, Pilar Torres, y en el ginecólogo “de reconocido prestigio” Luis Ignacio Recasens.

Nacido en Córdoba, su “idilio con la danza” trajo a Joaquín Cortés a Madrid con solo doce años, según ha explicado Antonio Sanz, que ha subrayado que se trata de un artista “reconocido mundialmente por su arte”.

Bailaor y coreógrafo cordobés, en octubre de 1999 la Unesco lo nombró Artista por la Paz por su “extraordinaria contribución a la preservación y promoción del patrimonio folclórico y artístico del pueblo gitano”. Además, en 2009 la Unesco también nombró su legado artístico como Patrimonio inmaterial de la humanidad, años antes incluso de que este nombramiento se le fuese otorgado al propio arte flamenco.

Por su parte, Alejandra Salinas es la directora de la Fundación Contemplare, cuyo objetivo es “aplicar su experiencia particular y sus conocimientos para ser un vínculo de unión con los monasterios”. Colaboran con aproximadamente 120 conventos de clausura y monasterios de España, de los que 21 están en Andalucía “contribuyendo a su sostenimiento buscando canales de venta para sus productos en el corazón de muchísimos municipios” como Constantina, El Puerto de Santa María, Bormujos, Alcalá de Guadaíra, Baeza, Coín, Carmona, Estepa, Marchena, Montilla, Morón de la Frontera, Ronda, Torremolinos, Osuna o Jerez, según han destacado desde la Junta.

Por su parte, Diana Navarro nació en Málaga y se dio a conocer con el sencillo 'Sola' en el año 2005, siguiendo su carrera artística con siete discos de estudio, un recopilatorio y un disco en directo publicados hasta la fecha con nominaciones a los Grammy Latinos, Premio Ondas, Premio Cadena Dial, entre otros.

Desde la Junta subrayan que Diana Navarro destaca por tener “una voz única dentro del panorama musical de nuestra tierra”, así como resaltan que, actualmente, está inmersa en una gira que “lleva su arte y su talento por toda España”.

También ha sido premiada Pilar Torres, directora general en España y Portugal del grupo ATOS desde el 1 de diciembre de 2021. Anteriormente pasó por Amazon Web Services (AWS), donde ocupaba el cargo de directora de Sector Público para España y Portugal desde octubre de 2016.

Antes de incorporarse a AWS, Pilar Torres ocupó diversos puestos de responsabilidad en Microsoft España, Sun Microsystems y Hewlett Packard (HP) en distintos roles del área de operaciones, marketing y dirección general en Europa Central y del Este.

La compañía ATOS cuenta con más de 100.000 trabajadores en todo el mundo, factura anualmente más de 11.000 millones de euros y trabaja con industrias de más de 70 países, según detalla la Junta en una nota.

Finalmente, Luis Ignacio Recasens es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla (1974), y se especializó en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza. Ha trabajado en destacados centros como el Hospital Ruber Internacional y Quirón Salud, siendo jefe de Equipo. Desde la Junta subrayan que es “uno de los ginecólogos más reconocidos y prestigiosos de España”.

