Buenas tardes, cordopolitas. Los tres afortunados que disfrutarán de las entradas dobles para el Circo Encantado son: Isabel Polo Moyano, Rafaela Magdalena Cano Barbudo y Oscar Berzosa Soler. En caso de no contestar a nuestro correo los suplentes son por este orden: Elena Granadilla Romero, Soledad Capitán Revuelto y Francisco Calvo Ruiz. Gracias a todos por participar y enhorabuena a los agraciados.

