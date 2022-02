La sangre de las zapatillas del acusado por el crimen de Cabra era de la víctima

La sangre encontrada en las zapatillas del presunto autor del crimen de Cabra coincide "sin ninguna duda" con la de la víctima. Así lo han manifestado los peritos en sus declaraciones este jueves en la cuarta sesión del juicio, según ha contado a Cordópolis el abogado de la acusación, Miguel Calabrús.

El acusado de los hechos J.A.F. tenía, a pesar de haberlas lavado, restos de sangre en la lengüeta de sus zapatillas. Los peritos han expresado que, a pesar de estar húmedas y lavadas, seguía habiendo restos en estas y en el cepillo que utilizó para lavarlas junto con la ropa. Los testigos han respondido a las preguntas de la acusación que no hay "ninguna duda" de que los restos biológicos coindicen con los del fallecido.

Según los testimonios que los forenses han ofrecido, la víctima presentaba 18 puñaladas con 21 heridas ya que "la víctima se intentó defender y como consecuencia le atravesó la mano, el brazo y el antebrazo con orificios de entrada y salida", ha detallado Calabrús. La violencia con la que el autor actuó hizo además que en seis puñaladas le atravesaron el tórax, rompiéndole cinco de ellas. "La otra no lo hizo porque el arma quedó entre una y otra". El arma utilizada han expuesto los forenses fue un cuchillo de 14 centímetros de hoja.

Por su parte, los forenses en la especialidad de psiquiatría y psicología han expuesto, según ha contado Calabrús, que el detenido tenía desarrolladas plenamente sus capacidades de intención y voluntad, "sabía perfectamente lo que hacía, no tenía mermadas ninguna de estas facultades". Además, han destacado "que es una persona muy fría". En el interrogatorio tras su detención no mostraba ningún gesto cuando le preguntaban por lo sucedido, "han dicho que cualquier persona se hubiera derrumbado o hubiese llorado".

Otro aspecto que ha resaltado el letrado de la declaración de estos especialistas es que "han negado que pudiese tener amnesia", haciendo relación a que el acusado ha expresado en varias ocasiones que no recuerda ciertas cosas de la noche de los hechos.

Durante la sesión de este miércoles, la tercera de este juicio, intervinieron los policías que detuvieron al acusado en el Aeropuerto de Málaga. Según ha explicado la defensa, en esta sesión, uno de ellos manifestó que J.A.F. confesó haber sido el autor.

Este viernes se celebrará la quinta sesión del juicio en el que se presentarán los informes de la Fiscal, la acusación y la defensa. Por último, el juez dictará sentencia el próximo martes 1 de marzo.

