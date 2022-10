El presunto fraude del extesorero del PP de Lucena alcanza también al dinero de una escuela infantil

El presunto fraude en Las Navas del Selpillar crece a cada día de que pasa. La estafa vinculada, supuestamente, con el antiguo agente comercial del BBVA en esta pedanía y el extesorero del PP en Lucena, Gregorio Flores, salpica también al dinero que percibe del Ayuntamiento todos los años la Asociación a favor de la educación de niños y niñas de 0 a 3 años de Las Navas. Esta asociación es la que abre y mantiene la pequeña ludoteca y la escuela infantil del municipio, de apenas 600 habitantes.

En concreto, y según ha podido saber este periódico, esta asociación percibe cada año 20.000 euros de subvención por parte del Ayuntamiento, que además le cede gratuitamente el local en el que se ubican tanto la escuela infantil como la ludoteca. Esos 20.000 euros eran ingresados anualmente en la cuenta del BBVA a nombre de este colectivo. Fuentes próximas a la entidad han confirmado que faltan 3.500 euros, en unos movimientos bancarios presuntamente ocultos que han conocido justo cuando ha estallado el caso.

De momento, se desconoce la cantidad exacta presuntamente defraudada y el número de personas que ha podido ser estafada. Tanto que la Policía Nacional ha hecho un llamamiento público para que formulen denuncia todas las personas que tengan sospechas. Según han confirmado a Cordópolis fuentes de la Policía, los agentes prosiguen la investigación abierta, para recopilar todas las denuncias de las personas que se hayan visto afectadas por el presunto fraude, así como para recopilar toda la información y datos que lleven al esclarecimiento de los hechos. Por eso, reclaman que todos los vecinos afectados interpongan una denuncia “aunque la cantidad de dinero sea pequeña”. Todo ello servirá para conocer el montante total del presunto fraude y conocer el mayor número de información sobre este caso.

Como avanzó este periódico, fue el banco BBVA, que hasta hace poco tenía una oficina en Las Navas del Selpillar, el que descubrió lo que al parecer ha sido un fraude masivo en esta pedanía de apenas 600 habitantes, con un número aún indeterminado de afectados por las operaciones que presuntamente realizaba el único gestor bancario de este núcleo de población, que además era hasta hace unas semanas el tesorero del PP en Lucena y el candidato popular a la Alcaldía pedánea, Gregorio Flores, según han confirmado a este medio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!