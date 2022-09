Denuncian un fraude masivo del gestor bancario de una pedanía de Lucena y antiguo tesorero del PP

Las Navas del Selpillar es una pedanía que administrativamente depende de Lucena y donde viven menos de 600 personas. Hasta hace unas semanas, esta población, enclavada en el corazón del marco vitivinícola de Montilla Moriles, tenía una sola oficina bancaria, del BBVA. El banco optó por trasladar la oficina a Lucena y en ese tránsito un trabajador descubrió que el extracto de movimientos bancarios de una clienta de Las Navas del Selpillar no se correspondía con lo que aparecía en la pantalla de su ordenador.

Fue ahí donde el propio BBVA descubrió lo que al parecer ha sido un fraude masivo en Las Navas del Selpillar con un número aún indeterminado de afectados por las operaciones que presuntamente realizaba el único gestor bancario de la pedanía, que además era hasta hace unas semanas el tesorero del PP en Lucena y el candidato popular a la Alcaldía pedánea, Gregorio Flores, según han confirmado a este periódico hasta tres fuentes distintas.

Desde hace dos semanas, Las Navas del Selpillar es un hervidero de indignación. Oficialmente, a la Policía Nacional le consta una decena de denuncias de vecinos que aseguran haber descubierto extraños movimientos en sus cuentas. Este periódico ha podido hablar con una de las afectadas, Araceli Ocaña. Esta vecina asegura que ha descubierto que a su nombre hay solicitados dos préstamos de 20.000 euros cada uno que no había autorizado. También que en su cuenta había “movimientos ocultos” de dinero que tampoco autorizó.

Los vecinos afectados de Las Navas del Selpillar están tratando de organizarse de manera conjunta. Muchos de ellos son personas mayores con escasos conocimientos de informática y que depositaban toda su confianza en este histórico gestor bancario, una figura que se encarga básicamente de hacer los ingresos y operaciones en el municipio. En una primera estimación, este periódico ha podido corroborar la existencia de, al menos, una veintena de afectados. Ellos mismos calculan que el presunto fraude podría rondar el millón de euros. También señalan que se vendría produciendo desde hace, al menos, una década.

Por su parte, desde el BBVA aseguran que “el banco está investigando” el asunto y que “los clientes afectados, en su caso, podrán dirigirse a BBVA para reclamar los casos oportunos que se tramitarán a la mayor brevedad posible”. Además, señalan que el propio BBVA se considera “perjudicado” en un caso “de posible fraude”: “Estamos colaborando con las autoridades”, añaden.

Desde el Ayuntamiento de Lucena se sigue el asunto con “preocupación”. “Cada día iban saliendo más casos que se traducían en denuncias”, relatan fuentes municipales lucentinas, que señalan que algunos casos son de 8.000 euros, otros de 30.000 y algunos de más de 50.000 euros.

“La oficina cerró y la preocupación por el dinero se une a que era el único banco en Las Navas del Selpillar”, señalan. Ante ello, el Ayuntamiento contactó con el BBVA para tratar de reabrir la oficina. En estos momentos, se negocia disponer de un autobús de refuerzo semanal exclusivamente para que los clientes de este pequeño municipio puedan acudir a Lucena a hacer sus gestiones económicas.

Por otra parte, fuentes del PP de Córdoba han confirmado a este periódico que el gestor del BBVA en Las Navas del Selpillar denunciado por los vecinos dimitió de todos sus cargos “por motivos personales” hace semanas. Otras fuentes detallan que la dimisión se ha producido en este mismo mes de septiembre.

De hecho, ocupó el número 13 en la candidatura del PP al Ayuntamiento de Lucena en las pasadas elecciones municipales del año 2019, era el candidato popular a convertirse en el delegado municipal en esta pequeña pedanía y ha participado en la última campaña electoral en Lucena, la de las elecciones autonómicas del mes de junio. A través de las redes sociales del PP de Lucena aparece incluso asistiendo a actos de partido y ciudadanos durante la última feria del municipio en el pasado mes de agosto. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con este gestor sin éxito.

