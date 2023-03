Los juzgados de Córdoba trataron casi 3.000 delitos de violencia de género el último año

Los juzgados de Córdoba trataron casi 3.000 delitos de violencia de género durante el último año. En concreto, en 2022, los juzgados cordobeses abordaron un total de 2.931 delitos de violencia sobre la mujer, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos, consultados por Cordópolis, señalan que en la provincia de Córdoba se trataron 2.386 delitos de lesiones en violencia de género. Asimismo, otros 361 asuntos llegados a los juzgados fueron por quebrantamientos: 158 por quebrantar penas y 203 por quebrantar medidas dispuestas en casos de violencia sobre la mujer.

De otro lado, la estadística del CGPJ precisa que en Córdoba se dieron durante el año pasado dos casos de homicidios por violencia de género.

A ello se suman 18 delitos contra la libertad e indemnidad sexual y otros 18 delitos contra la integridad moral, mientras que los juzgados trataron 8 delitos contra el derecho a la intimidad y e imagen, además de otros 4 delitos contra el honor, todos ellos ligados a asuntos de violencia de género.

El número de víctimas de la violencia de género, así como el de denuncias presentadas por este tipo de delitos volvieron a mostrar en 2022 un importante aumento. Así, las mujeres víctimas de violencia de género aumentaron en la Comunidad Autónoma de Andalucía un 15,9%, mientras que las denuncias presentadas aumentaron un 14,1 por ciento. Según los datos anuales, que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicos, la violencia machista dejó una media diaria de más de un centenar de víctimas (104) y de denuncias (106).

El pasado año, los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) acordaron 7.334 órdenes de protección, prácticamente las mismas que en 2021.

Durante 2022, los juzgados andaluces recibieron un total de 38.752 denuncias, un 14,1 % más que el año anterior, en el que se registraron 33.956. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 37.937, un 15,9 % más que en 2021, año en el que se contabilizaron 32.745. Tres de cada cuatro mujeres víctimas (74,8 %) eran españolas.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 110,3; Murcia, con 103,4; Comunidad Valenciana, con 95,6; Canarias, con 88,2; Andalucía, con 86,3 y Madrid, con 75,8. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 46,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 49,6; el País Vasco, con 53,5; La Rioja, con 53,6 y Asturias, con 53,9.

Más de siete de cada diez denuncias (74,9 %) fueron presentadas por las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, un 1,4% del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 11,8 %; las originadas por partes de lesiones, el 8,2% y las presentadas por terceras personas, el 3,6%.

El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se mantuvo similar al de 2021. Un total de 2.130 víctimas, el 5,6 % del total , renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. De ellas, 1.482 eran españolas y 648 de otras nacionalidades.

En cuanto a las órdenes de protección, en 2022 se solicitaron en los órganos judiciales un total de 9.563 órdenes de protección. De ellas, 8.474 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.089 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 7.334. Es decir, en 2022 se acordaron casi ocho de cada diez (76,69 %) órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.422, el 75,7 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 912, el 83,74%.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 14.376 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (5.463), que representaron el 38 % del total de medidas cautelares penales adoptadas, prácticamente el mismo porcentaje que la prohibición de comunicación (5.429), un 37,7% del total de medidas.

Por otra parte, los órganos judiciales dictaron 4.197 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.407), que representaron el 33,5 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.011), el 24% del total.

Durante 2022 también se acordaron 808 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 19,2% del total de las medidas civiles adoptadas, aumentaron respecto a 2021 como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, desde junio de 2021, establece la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.

También aumentó la medida civil consistente en la suspensión de la guardia y custodia: las 348 medidas de este tipo representan el 8,2 % del total de medidas civiles acordadas en 2022.

Teléfono 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!