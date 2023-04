El juez cita entre el 27 de abril y el 18 de mayo a los investigados en el segundo caso Infraestructuras

El juez del segundo caso Infraestructuras, Arturo Vicente, de Instrucción número dos, ha firmado una providencia por la que cita a declarar a los nueve investigados y a los dos testigos de la causa, según la documentación a la que ha accedido este periódico. El caso se reactiva tras la huelga de los letrados judiciales y cita a los investigados y testigos entre el 27 de abril y el 18 de mayo. Es decir, también se cuela en plena campaña para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Este caso proviene de la denuncia que en su día presentó el concejal David Dorado cuando era delegado de Infraestructuras contra el funcionario jefe del servicio de Alumbrado Público. La Fiscalía apreció indicios de delito y elevó el caso al decanato, que asignó el caso a Instrucción dos. Lejos de sobreseer la causa, el magistrado ha seguido adelante con la investigación y cita a dos testigos, al funcionario de Alumbrado Público denunciado y a otros ocho empresarios más. El funcionario declarará, por ejemplo, el próximo 2 de mayo a las 10:50 de la mañana.

La instrucción va a coincidir en el tiempo con la del primer caso Infraestructuras, por la que fue detenido el propio David Dorado, además de su excoordinadora general, otro funcionario (el jefe de Colegios y Mantenimiento de edificios municipales) y una decena de empresarios. David Dorado está llamado a declarar como investigado ante el juez de Instrucción número cuatro el 17 de mayo, un día antes. Es decir, el caso seguirá vivo en plena campaña electoral.

En este segundo caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.

La investigación de la Fiscalía sentó como testigos a trabajadores de estas empresas. En el escrito que presentó el Ministerio Fiscal y que ha dado pie a la apertura de estas diligencias judiciales, estos testigos detallan reuniones previas con el jefe de alumbrado público antes de que se sacasen a concurso los contratos. La propia Fiscalía pidió al Ayuntamiento que le remitiese los contratos con tres empresas entre los años 2016 y 2022. Eso sí, también ha solicitado el envió de contratos en alumbrado público firmados en el año 2012.

En su escrito la Fiscalía de Córdoba incide en dos materiales concretos: las luminarias y los telemandos de gestión eléctrica. Una ciudad como Córdoba tiene miles de luminarias y más de un centenar de telemandos. Estos telemandos son precisamente los que se encargan de vigilar que las luces se encienden cuando deben y que el sistema funciona de manera correcta.

En el caso de las luminarias, desde el año 2012 el Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido las luces de miles de farolas de la ciudad por otras más eficientes. El fiscal cita varios contratos en concreto que se hacían por lotes y que estaban valorados, cada uno, en más de 500.000 euros. En los contratos, en el pliego, se solicitaba un modelo de luminaria llamado Simon que solo vendía en Córdoba un comercial en concreto. El modelo no estaba ni en la web ni en los catálogos de las empresas. Según el fiscal, cuando las empresas llamaban para pedir precio se sorprendían al ver que costaba un 40% más que la media del resto de modelos, según el escrito. Esto provocaba que muchas empresas desistiesen.

Estos mismos modelos se introducían en pliegos para la reforma de calles donde también había que sustituir el alumbrado público, según señala la Fiscalía en su escrito, que enumera varias decenas de contratos que corresponden a los tres últimos mandatos municipales.

En el caso de los telemandos, desde 2012 hasta 2020 se han sustituido un centenar. El sistema en este caso es similar al de las luminarias, aunque con un matiz tecnológico que hacía imposible que se pudiese adquirir otro modelo. En este caso, el modelo que se ha venido solicitando en todos los pliegos es el llamado Grial, que también fabrica en exclusiva una empresa de Córdoba. El telemando funciona con un software concreto. Parte es libre pero otra parte está patentado por la compañía. Es decir, ese modelo no lo puede producir otra compañía que no sea la cordobesa que se encuentra bajo investigación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!