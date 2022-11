Dorado declara ante el juez como denunciante del segundo caso Infraestructuras

El concejal David Dorado, exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba prestará declaración este miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba como denunciante del segundo 'caso Infraestructuras'. El edil, exportavoz de Ciudadanos (hoy concejal no adscrito), acudirá al juzgado a corroborar su testimonio, que dio pie a la investigación que inició la Fiscalía sobre la contratación de alumbrado público en el Ayuntamiento entre los años 2012 y 2020.

Su declaración precede a la de hasta nueve investigados, entre técnicos del Ayuntamiento y empresarios de las compañías que presuntamente se habrían beneficiado del supuesto fraude organizado en materia de alumbrado público. La Fiscalía describió una trama entre funcionarios y empresas para beneficiar a algunas compañías que se habría iniciado en el año 2012, cuando el alcalde era José Antonio Nieto, hoy consejero de Justicia.

En su calificación, el Ministerio Fiscal describía los presuntos delitos de tráfico de Influencias y prevaricación. La denuncia partía de una auditoría que había pagado de su propio bolsillo David Dorado cuando era delegado de Infraestructuras.

El resultado de aquella auditoría fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, que inició una investigación que ha llegado hasta el juzgado. Por su parte, el Ayuntamiento también abrió un procedimiento de información reservada que acabó con el instructor pidiendo amparo a la Fiscalía al entender que su investigación estaba siendo objeto de “obstrucción” por parte del jefe de Asesoría Jurídica. El fiscal acabó archivando esta reclamación.

Las declaraciones ante el juez de esta semana coinciden con la apertura de un tercer 'caso Infraestructuras'. En concreto, este tercer episodio se ha conocido cuando el gobierno municipal ha ordenado a la Asesoría Jurídica que abra diligencias informativas tras detectar presuntas irregularidades en facturas de la Unidad de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios del área de Infraestructuras, corrrespondientes a septiembre de 2022.

