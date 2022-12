El Ayuntamiento descubrió obras del caso Infraestructuras pagadas pero que no se ejecutaron

El Ayuntamiento de Córdoba descubrió que varias de las obras del llamado Caso Infraestructuras que denunciaron Izquierda Unida y Podemos se pagaron pero no se llegaron a ejecutar, según consta en el último auto firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz. El Ayuntamiento aportó “información relevante” una vez que el juez abrió diligencias tras la denuncia inicial, que versaba sobre el presunto fraccionamiento de contratos de obras en la Concejalía de Infraestructuras a cargo del Plan de Choque del año 2020.

En concreto, el Consistorio remitió al Juzgado dos informes. En el primero certificaba, a su juicio, que los contratos se habían fraccionado para pasar por menores. Es decir, unos trabajos que deberían haber salido a concurso público acabaron siendo contratados por el sistema menor, en el que se invitaba a tres empresas a presentar ofertas y el funcionario encargado decidía a quién se le adjudicaba.

Ese primer informe se centraba en las obras de reforma de los acerados de la avenida de Libia. Según relata el juez, en el informe se detalla “una actuación de acción evidente” en la que el objetivo era precisamente la división del contrato para, presuntamente, eludir los controles administrativos.

Pero en una revisión de los trabajos, el Ayuntamiento descubrió que algunos se habían pagado pero no se habían ejecutado. En la propia avenida de Libia se certificó que se había pagado por la apertura de una zanja para cambiar el cableado del alumbrado público. El magistrado relata que según el Ayuntamiento no consta que se abriera la zanja ni que, por tanto, se cambiara el cableado.

Además, en otros dos contratos de climatización en colegios y edificios municipales, prosigue el magistrado, también se habría pagado por el cambio del cableado. Pero una investigación posterior comprobó cómo los cables seguían siendo los mismos y que no se habían sustituído.

