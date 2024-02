Absuelven a una monitora y una portera a la que una madre acusó de pegar a su hijo de seis años

Un juzgado de Instrucción de Córdoba ha absuelto a una monitoria y a la portera de un colegio concertado de la ciudad a la que una madre acusó de maltrato a su hijo de solo seis años, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Las mujeres, defendidas por los abogados Marcos Santiago Cortés y Lorena García Abreu, fueron denunciadas en octubre de 2023.

Según consta en los hechos probados, difundidos en la sentencia, la monitora estaba a cargo de un comedor escolar. La mujer advirtió al niño en varias ocasiones de que no podía sacar juguetes mientras comían, algo que estaba prohibido. Ante la “insistencia del menor que no obedecía”, la mujer optó por quitarle al pequeño el juguete y guardarlo hasta el final.

“El niño, contrariado empezó a insultar a la monitora con expresiones e improperios tales como 'puta' por lo que lo cogió de la muñeca, lo sacó del comedor y lo llevó a la recepción conforme está estipulado por la normativa del centro escolar”, describe la jueza en la sentencia. La magistrada añade que el niño durante el “corto camino” hacia la portería “ofrecía resistencia” a caminar.

Ya en la portería, el niño fue entregado a la portera, que llamó a los padres para que pasaran a recoger al menor, tal y como señala el protocolo. Pero “el niño continuó profiriendo expresiones malsonantes e insultos tales como 'puta y guarra', momento en que con la intención de que cesara y no siguiera insultando” la portera “le colocó la mano sobre la boca en un gesto de que guardara silencio”.

Ya por la noche consta un parte de asistencia médica, de las 21:06, en la que el menor presenta equimosis en el brazo derecho. Pero durante el juicio “no ha quedado acreditado” el origen de las lesiones.

La jueza decide absolver a las dos mujeres ya que no ha quedado probado el maltrato. Por un lado, una testigo llegó a señalar durante el juicio que la portera propinó una fuerte bofetada al menor, algo que según el análisis médico no dejó huella, lo que le extraña a la jueza. Y en cuanto a la monitora, entiende que no ha quedado acreditado la intención de lesionar al menor, sino “que solo trató de controlar a un niño de corta edad que no entraba en razón y que no colaboraba”.