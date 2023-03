Una incidencia en Villanueva de Córdoba provoca retrasos en los trenes AVE y de larga distancia

Una incidencia en Villanueva de Córdoba en la línea ferroviaria ha provocado retrasos en 14 trenes AVE y de larga distancia que circulan en este trayecto y que unen Andalucía con Madrid.

Según ha confirmado Adif a Cordópolis, desde las 16:30 “se producen fallos en varios desvíos en la estación de Villanueva de Córdoba”. Ante ello se mantiene la circulación por vía I entre Villanueva de Córdoba y Adamuz y por vía II entre Villanueva de Córdoba y Venta La Inés.

Asimismo, se ha movilizado a personal de Infraestructura para resolver la incidencia.

A las 18:45 ha quedado reparada la avería recuperándose la normalidad y la circulación por ambas vías en los trayectos afectados. Según Adif, los restrasos medios han sido de unos 40 minutos.

