Cae un árbol sobre tres vehículos en Poniente Sur

Un árbol de grandes dimensiones ha caído esta medianoche en una calle de la capital de Córdoba, afectando a tres vehículos.

El siniestro se ha producido en la Avenida Lagartijo sobre las 00:00. Tras recibir una llamada, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba se presentó en el lugar para retirar el árbol caído y certificar los daños en los vehículos.

Además de esta salida, los bomberos han acudido durante esta madrugada a una apertura de vivienda, a una falsa alarma de incendios y a sofocar un fuego en un contenedor.

