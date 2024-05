Una caravana de coches protesta por las condiciones de los profesionales del transporte sanitario

Los trabajadores del transporte sanitario en Córdoba han vuelto a manifestarse este lunes en una caravana de coches que ha recorrido varios puntos de la ciudad. Es la tercera protesta en las últimas semanas, después de las concentraciones celebradas los días 25 y 29 de abril, y la última antes de la huelga general que prevén realizar antes del verano, para la que aún no hay fecha fijada. Los empleados denuncian sus malas condiciones laborales y el incumplimiento del convenio por parte de las empresas adjudicatarias del servicio, la UTE TSI y SSGA.

El presidente del comité de empresa de la UTE TSI, Juan José Caballero, ha señalado que “desde un principio, teníamos claro que no íbamos a parar hasta que se cumplieran tanto el convenio colectivo que nos atañe a nosotros como los pliegos de la licitación”. Además, ha asegurado que “el siguiente paso que vamos a dar es una huelga”, que no acabará “hasta que no se cumpla lo que exigimos”.

Caballero ha afirmado que los trabajadores llevan “un año y ocho meses sufriendo los incumplimientos de esta empresa”, con “muchos conceptos que no están abonando, como la tercera paga extra o la nocturnidad”, y que eso crea “un estado de estrés que repercute negativamente en los pacientes”. Asimismo, ha explicado que esta situación afecta a los usuarios “porque no se están poniendo los recursos que se especifican en los pliegues de la licitación”. Este déficit de recursos se traduce en que los pacientes lleguen tarde a sus citas y se arriesguen a perderlas. Como responsables, ha señalado a “la gerencia del Hospital Reina Sofía ya la mesa de seguimiento que, entendemos, no están haciendo lo que deberíamos hacer”.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de SSGA, Sergio Rosa, ha asegurado que han presentado pruebas a la gerencia del Reina Sofía “de todo el cumplimiento” y que están “dispuestos a demostrar a cualquier organismo o administración que quiera los incumplimientos que se están produciendo”.

En esta línea, ha denunciado que las dos empresas no pagan las horas extra, lo que provoca que haya trabajadores a los que se deben “hasta 45.000 euros”. Esta semana, los comités de empresa se reunirán para establecer las fechas y las condiciones de una huelga general.