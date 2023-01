Los bomberos sofocan el incendio provocado por una secadora en una vivienda de Valdeolleros

Integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba se han desplazado hasta el barrio de Valdeolleros para actuar ante el aviso por un incendio en una vivienda.

Según informa el servicio de Emergencias 112 a este periódico, el aviso por el fuego se ha producido sobre las 19:10, ante el incendio que habría comenzado en una secadora en la cocina de una casa en la calle Farsalia. Vecinos de la zona han advertido del humo que ha producido el fuego.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos desde el parque de El Granadal, además de la Policía Local. De momento, no ha sido necesario activar a los servicios sanitarios, señalan las fuentes. Los bomberos han podido controlar el fuego pasadas las 19:30.

