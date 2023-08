Aumenta la tasa de criminalidad en Córdoba por la proliferación de los delitos tecnológicos

La tasa de criminalidad ha crecido en la provincia de Córdoba por el aumento de los delitos tecnológicos, según el balance del Ministerio del Interior difundido esta semana y que usa datos del primer trimestre del año. En concreto, en Córdoba la tasa de criminalidad ha crecido un 4,7%, frente al 10% de la media andaluza.

En la provincia lo que más crece son los delitos tecnológicos. En el primer trimestre del año se han elevado en un 30% con respecto al mismo periodo del 2022. En total, se han denunciado en Córdoba 1.712 delitos en los tres primeros meses del año. La gran mayoría son estafas informáticas, un total de 1.476, frente a otros 236 ciberdelitos.

El resto de la criminalidad ha descendido en un 0,9%, según los datos de Interior. En los tres primeros meses del año lo que más ha crecido ha sido la cifra de intentos homicidio. Entre enero y marzo fueron siete en total. También ha habido 80 riñas tumultuarias y se ha registrado un descenso de los delitos contra la libertad sexual o las agresiones sexuales.

Eso sí, aumentan en un 6,9% los robos con fuerza y un 2,9% los hurtos, el delito más común de todos, con un total de 1.614 denuncias en los tres primeros meses del año.

Andalucía ha registrado un aumento del 10% en el índice de criminalidad durante el primer trimestre, en comparación con el del año pasado, con una cifra de 97.595 infracciones respecto a los 88.284 delitos acaecidos durante los primeros meses del año anterior, según los datos reflejados en el balance de criminalidad del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.

En el balance desarrollado por el Ministerio del Interior se han reflejado los diversos datos delictivos de las diferentes regiones del país durante el primer trimestre de 2023. Todo ello, en base a los registros aportados por la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La criminalidad convencional, en la cual no se bareman los delitos cibernéticos, ha aumentado un 6,8% durante este periodo con 79.848 casos, mientras que en 2022 la cifra fue de 74.769 infracciones en la comunidad. Uno de los datos más reseñables es el relacionado con los secuestros, que ha experimentado un aumento del 300% con una cifra de doce casos en Andalucía, un crecimiento sensible a tenor de los tres secuestros que se registraron durante estos meses el año pasado.

Por su parte, los homicidios dolosos y asesinatos consumados también han subido, siendo el tipo delictivo que más crecimiento ha tenido en la comunidad, con un aumento del 57,1%, 22 casos, en relación con los 14 del trimestre del pasado año. En esta línea, las infracciones de esta índole en grado de tentativa también han incrementado un 15,8% en Andalucía (57 en 2022 y 66 en 2023).

Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han subido un 7,8%, hasta los 1.072, mientras que en el primer trimestre de 2022 no se superó la barrera de los mil delitos de este tipo con 994 casos.

Asimismo, de enero a marzo se han contabilizado 596 delitos contra la libertad sexual, por los 472 producidos en 2022, lo que se traduce en un incremento del 22,5% de infracciones sexuales en la comunidad. De ellos,la agresión sexual con penetración ha aumentado un 7,6% con 127 casos en 2023 en comparación con los 118 de 2023. El resto de infracciones contra la libertad sexual han experimentado un ascenso del 26,3% en la región andaluza.

Los únicos datos que no muestran una tendencia al alza son los relacionados con los robos con violencia e intimidación y tráfico de drogas, ambos con un discreto descenso del 1,2% con 1.763 y 1.125 casos respectivamente. En este ámbito, sí que han aumentado los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones con un creciemiento del 11,1% y 4.946 casos, y los hurtos, acusando un aumento en la tasa del 13,9% y un total de 23.042 infracciones.

Por último, uno de los aspectos que más llaman la atención de este balance son los ínidices de delicuencia cibernética. A nivel global en la comunidad, los delitos relacionados con estas prácticas han aumentado un 31,3% durante este primer trimestre con 17.747 infracciones por los 13.515 del año anterior.

Más concretamente, las estafas informáticas han desarrollado un crecimiento exponencial en Andalucía con 15.720 delitos respecto a los 11.590 de 2022, lo cual se ha sintetizado en un crecimiento del 35,6% en dicho ínidice.

