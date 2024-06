La Universidad de Córdoba adjudica la redacción del plan para hacerla completamente accesible

La Universidad de Córdoba (UCO) acaba de adjdudicar el contrato de servicios para la asistencia técnica especializada para desarrollar y redactar su Plan de Accesibilidad Universal de la Universidad de Córdoba (PAUCO 2025/30). La empresa adjudicataria ha sido HABI Diseño Accesible SL, por un montante ofertado de 14.000 euros más IVA, según consta en la plataforma de contratación.

El plan deberá promover la accesibilidad universal de los entornos, bienes, productos, servicios y dispositivos de la universidad, asegurando que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible, según reza el pliego de condiciones de dicho contrato.

El plan se elaborará teniendo en cuenta la accesibilidad física, sensorial, cognitiva, entre otras. Para alcanzar los objetivos previstos, la asistencia técnica contratada deberá desarrollar una serie de contenidos esenciales, que se alinean con las normativas establecidas para la accesibilidad en infraestructuras educativas. Incluirá un inventario de los espacios, infraestructuras, edificios y medios de transporte susceptibles de adaptación.

Se elevarán propuestas de actuación para hacer accesibles las infraestructuras y espacios identificados, que se recogerán en planos y en fichas de valoración, con indicación de las acciones a realizar. Y se desarrollará un plan de etapas valorado de acuerdo con los criterios de prioridad.

Para la redacción de este plan se hará en primer lugar un diagnóstico de la situación y elaboración de una propuesta inicial. Contará con una segunda fase de participación, en la que se harán aportaciones al PAUCO 2025-2030 por parte de entidades y personas a título individual, para elaborar un segundo borrador con ello. Y se hará una presentación de la propuesta del plan a centros y servicios universitarios para incorporar sus aportaciones valoradas.

El contrato para la elaboración del plan tendrá una duración estimada de 18 meses desde la firma del contrato hasta la entrega del documento final del Plan de Accesibilidad Universal, incluyendo todas las fases de diagnóstico, planificación, ejecución inicial y evaluación del plan.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!