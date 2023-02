Turismo a dos velocidades: Córdoba se recupera mejor que la provincia empujada por los apartamentos turísticos

Córdoba sigue por debajo de los datos turísticos que ofrecía antes de la pandemia de la Covid, aunque los cambios que produjo aquel movimiento sísmico han comenzado a configurar nuevas inercias en el flujo de viajeros que llegan a Córdoba, una ciudad y una provincia que, ahora igual que antes de 2022, trabaja para aumentar la estancia media por encima de dos noches.

Es lo que evidencia el análisis de la estadística turística que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), que aporta, por un lado, los viajeros que se alojan en hoteles, y los que lo hacen en los establecimientos extrahoteleros (apartamentos y turismo rural). En ambos parámetros, ya están disponibles los datos de viajeros de todo el año 2022, el primero que, en términos turísticos, se ha desarrollado con normalidad desde el año 2019, antes del parón que supuso la pandemia para la oferta y la demanda.

Así, cruzando estas dos estadísticas, el resultado es que tanto la capital como la provincia acogieron menos turistas en 2022 que en 2019 y que, dentro del sector del alojamiento, los hoteles siguen lejos de los datos prepandemia, mientras que los apartamentos turísticos sí que se han recuperado con creces. Esta doble velocidad también se nota en el territorio, con la capital mejor situada en términos de recuperación que la provincia a nivel global.

En concreto, según la suma de viajeros alojados en hoteles, apartamentos y alojamientos rurales, en 2022 se hospedaron en la provincia de Córdoba 1.129.696 personas. Es un 15% menos que los 1.215.711 que hicieron noche en los alojamientos de hospedaje de Córdoba en 2019.

La mayor caída a nivel provincial se ha dado en el turismo rural. Córdoba, a pesar de contar con dos parques naturales (las Subbéticas y Hornachuelos), Sierra Morena o Los Pedroches, no ha logrado recuperar su atractivo dentro del turismo rural, de manera que en 2022 vinieron un 28% menos de viajeros que en 2019.

En cuanto a los hoteles, de los que ya hablamos hace unas semanas, la caída ha sido de un 15%. En el lado contrario, los apartamentos turísticos, que han acogido un 22% más de turistas que antes de la pandemia.

En el caso de la capital cordobesa, el número total de viajeros que se ha alojado en hoteles y apartamentos (el INE no ofrece datos de turismo rural específicos para Córdoba capital) ha sido de 889.677, un 10% menos que los 991.172 que se alojaron en la ciudad en 2019.

Al igual que ocurre a nivel provincial, los hoteles siguen lejos de los datos prepandemia, con un 12% menos de viajeros, mientras los apartamentos turísticos han mejorado sus entradas de turistas un 27%. Además, los apartamentos turísticos son el único alojamiento de la capital que consigue que sus huéspedes alarguen su paso por la ciudad.

Así, la estancia media en los apartamentos turísticos de Córdoba capital fue en 2022 de 2 noches, algo que no se logró antes de la pandemia. Por su parte, el huésped de hoteles en Córdoba tiene una estancia media de 1,7 noches. A pesar de estas diferencias, no hay que llevarse a engaño: los turistas que se alojan en apartamentos son sólo el 6,5% de los viajeros que llegan a la capital, pero también es cierto que hace tres años era el 4,5%, así que la tendencia de crecimiento en este sector es más que evidente.

Esto lo ratifica la propia oferta de apartamentos turísticos, que ha crecido un 51% en Córdoba capital desde 2019. En estos tres años, se ha pasado de 29 establecimientos y 793 plazas, a 44 apartamentos y 1.154 plazas. No se puede decir lo mismo de la planta hotelera, que ha pasado de 107 hoteles en 2019 a 114 en 2022 (con una subida en el número de plazas del 8,8% en estos tres años).

¿Qué falta en esta foto del año turístico? Sin lugar a dudas los viajeros que se alojan en viviendas con fines turísticos (VFT), las casas de particulares que se alquilan para periodos vacacionales en webs como Airbnb, y de las que el INE no ofrece datos mensuales, como sí hace con el resto de alojamientos. Sí que hay datos de cuánto ha crecido este tipo de alojamiento en la ciudad en este tiempo, lo cual puede servir para medir el interés que hay en el mismo.

Así, según el registro turístico de la Junta de Andalucía, hoy hay en Córdoba capital 1.936 viviendas turísticas, que ofertan casi 10.000 plazas para hacer noche. Es una subida del 45% respecto al año 2019, que se cerró con 1.385 pisos turísticos y 6.778 plazas.

Evidentemente, sin tener el número de viajeros que se alojan en este tipo de hospedaje es difícil sacar una conclusión global, si bien se puede establecer que el crecimiento turístico de Córdoba va a dos velocidades, con la planta hotelera tradicional estancada (aunque sea la mayoritaria en Córdoba) y con las nuevas modalidades de reserva turística en expansión y atrayendo a un tipo de turismo de menor poder adquisitivo, pero que pasa más tiempo en la ciudad.

Nota: Este análisis no ha incluido los datos de Camping al faltar en el INE el correspondiente al mes de diciembre de 2022

