Los hoteles de Córdoba cerraron 2022 con un 15% menos de viajeros respecto a la etapa prepandemia

Los hoteles de Córdoba cerraron 2022 aún lejos de los datos de turistas previos a la pandemia, aunque en la senda de la recuperación, según se desprende de los datos difundidos por la Encuesta de Coyuntura Hotelera de todo el pasado año divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unos datos que sitúan a la provincia un 15% por debajo de los del año 2019, un 12% por debajo en el caso de los hoteles de la capital. La subida sí es relevante, de un 67% respecto a los datos de 2021, aunque la comparativa no tiene mucho valor, dado que en 2021 aún había grandes restricciones de movilidad.

En concreto, y según el INE, un total de 1.027.711 personas se alojaron en hoteles y hostales de la provincia de Córdoba. En 2019, antes del estallido de la pandemia del Covid, fueron 1.215.711. Con las pernoctaciones ocurre lo mismo. En 2022 se registraron 1.777.909 noches de hotel en la provincia, un 13% menos que las 2.055.705 del año 2019

Es decir, los hoteles de Córdoba van poco a poco volviendo a los números de aquel ejercicio, pero aún siguen por debajo en números absolutos. Lo que sí ha mejorado ligeramente es la estancia media, que está en 1,7 noches por viajero.

De todos los viajeros que vienen a la provincia, la gran mayoría pasan por la capital. Según el INE, los hoteles de Córdoba alojaron en 2022 a 831.659 turistas, frente a los 945.505 del año 2019. Esto es un 12% menos.

Y, aunque el turismo nacional sigue siendo el mayoritario, tampoco ha logrado superar los datos prepandemia, ni a nivel provincial ni en Córdoba capital. Los datos, además, hay que valorarlos en base a la oferta hotelera. En este sentido, en 2019 había 379 establecimientos hoteleros, frente a los 260 que hay en la actulidad. No obstante, con menos hoteles que en 2019, Córdoba cuenta con más plazas hoteleras (13.150 en 2022 frente a las 10.070 de hace tres años).

