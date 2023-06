El sur de la provincia, en aviso amarillo por lluvias y tormentas durante este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas y lluvias en la zona sur de la provincia de Córdoba, según ha difundido a través de su página web.

El aviso entrará en vigor a las 12:00 y estará vigente hasta las 22:00. La previsión da una probabilidad de que se produzcan lluvias y tormentas de entre el 40 y el 70% y un acumulado de hasta 15mm en una hora.

En el resto de la provincia, la Aemet no ha activado ningún aviso.

