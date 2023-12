La subida de la cesta de la compra desemboca en la cena de Nochebuena más cara

“Este queso que ves ahí, valía el año pasado 6,50. Mira a cómo está ahora: 12,50”. Quien muestra este ejemplo en el mercado de La Corredera de Córdoba es Rafael, al frente de su puesto, mientras acaba de atender a un cliente. Es uno de los productos donde más han notado la subida de precios tanto los comerciantes como los clientes. Y es que el aumento de los precios de la cesta de la compra en un 10'7% a lo largo del año desemboca ahora en la cena de Nochebuena y la comida de Navidad más cara.

Los bolsillos de los cordobeses que en estos días preparan la despensa para las reuniones familiares vienen notando la subida de precios en todos estos meses anteriores -salvo un respiro en octubre-, y se preparan ahora para 'la puntilla' de la Navidad. “Todo ha subido, todo”, dice Beatriz, mientras compra frutas y verduras. “Ahora compramos como los extranjeros, frutas por piezas. Para que no se nos estropee y no haya nada que desaprovechar. Porque todo está muy caro”.

En un vistazo rápido por los puestos de un mercado como este, pescados, carnes frescas, embutidos, jamones, quesos, frutas y verduras se exhiben ante clientes que miran una y otra vez los precios. “Todo está muy caro. Y se compra menos, lo justo”, insiste Beatriz.

Juan Antonio, otro cliente, echa cuentas sobre cuántos serán en la cena familiar. “No es lo mismo que se junten diez personas a que te digan que somos cuatro”. Acaba de comprar en la pescadería Morales, donde dicen que los precios de los pescados más o menos se mantienen como el resto del año, salvo productos como la gamba fresca que sí ha subido“.

Justo enfrente, en la pescadería de Toñi Adamuz, la queja es clara: “Las ventas son malas. Hay menos gente comprando, y compran menos cantidad”. “Pero el pescado, está al mismo precio”, asegura. “Yo, en mi casa, lo que veo que ha subido mucho es la carne y las frutas y verduras”.

Lubinas, doradas, corvinas están entre los pescados más demandados para estos días y, junto a ellas, los mariscos. “Pero mira, el langostino yo lo vendo al mismo precio todo el año”. Lo que ocurre, es que durante este año, ese precio ha sido superior con respecto a ejercicios anteriores y esta será la Nochebuena donde poner los platos en la mesa salga más caro. Eso sí, se espera que ante las compras de última hora y con menos pescado fresco en el mercado, los precios den el último subidón del año.

Mientras, e. Dtre las carnes frescas, “el cordero y la ternera es lo que ha subido de precio. Desde hace meses”, apostilla Rafael Flores al frente de su puesto. “Y lo que más ha subido, la carne de cerdo ibérico. Lo que más”. Chuletones, solomillos y piezas enteras para asar se exhiben en el mostrador ante la clientela que apura las compras para estos días.

“Lo que no ha subido de precio es el jamón ya curado. Y la gente se sigue llevando. Pero los quesos...hay algunos que ya están a 30 euros el kilo”, dice ante el puesto de Juan Vallés.

De reojo, además de a estos productos frescos del mercado, todo el mundo mira a los precios del aceite de oliva que han tirado con fuerza del ascenso de la cesta de la compra. “Y eso se junta a todo lo que tenemos que pagar, la hipoteca, la luz...”, desgrana Beatriz. “Con 1.000 euros, no se puede vivir”.

Y es que con los últimos datos disponibles, la inflación volvió a subir en el último mes, con un IPC en la provincia de Córdoba del 3,9%, una cifra sensiblemente superior a la media andaluza y nacional. En Córdoba, el crecimiento se debió al encarecimiento del precio de bebidas alcohólicas y tabaco, pero sobre todo al de los alimentos, que han desembocado en que las comidas y cenas de estas fechas sean más caras respecto a años anteriores.

