Los sindicatos y la patronal pactan el calendario de la construcción y la jornada intensiva de verano

Sindicatos y patronal han firmado el calendario laboral del sector de la construcción de la provincia de Córdoba para el año 2022, que contempla un total de 1.736 horas de trabajo. Dado que los días hábiles superan al cómputo total de horas, se han establecido dos días inhábiles extra, el 7 de enero y el 27 de mayo.

El secretario general del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, ha explicado que el próximo año la jornada intensiva de verano será del 20 de junio al 2 de septiembre, ambos incluidos. También habrá jornada intensiva el lunes, martes y miércoles de Semana Santa (días 11, 12 y 13 de abril).

Por otra parte, el calendario contempla diez festivos nacionales -1 y 6 de enero, 15 de abril, 2 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 26 de diciembre-, dos festivos autonómicos -28 de febrero y 14 de abril- y otros dos locales, en el caso de Córdoba capital, el 8 de septiembre y el 24 de octubre.

Por otra parte, se establecen tres días inhábiles además de los mencionados, el día 31 de octubre.

