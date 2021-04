Si conoces a algún mayor de 80 años sin vacunar en Córdoba, estos son los teléfonos de Salud para solicitarlo

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha puesto una serie de teléfonos a disposición de la ciudadanía para aquellas personas mayores de 80 años de la provincia de Córdoba que no hayan sido localizadas aún y no se hayan vacunado contra la Covid19.

Salud pone a disposición distintas vías para comunicar estos casos, según el distrito sanitario de la provincia, ya sea a través del correo electrónico, llamada telefónica o con mensajes vía Whastapp.

Así, según ha difundido también el Hospital Reina Sofía, las personas mayores de 80 años que no hayan sido vacunadas aún en Córdoba pueden comunicarlo en el teléfono de Atención Primaria 957354277 -en horario de 13:00 a15:00 lunes a viernes-) o bien al correo electrónico vacunas.dcorgua.sspa@juntadeandalucia.es

En el caso de la zona Sur de la provincia también pueden comunicarlo en el teléfono del Hospital Infanta Margarita 608350987, en horario de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. Y en la zona Norte de la provincia cordobesa, está a disposición el Whatsapp 690163224.

La Consejería de Salud y Familias ya ha iniciado la vacunación contra la Covid de personas entre 70 y 79 años, después de haberlo hecho con los mayores de 80 años. No obstante, la administración hace este llamamiento para quienes conozcan a personas de esas edad que no hayan sido localizados o bien no se hayan podido desplazar a los puntos de vacunación.