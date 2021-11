La sexta ola crece más rápido en Córdoba que en el resto de Andalucía

La sexta ola de Covid 19 está creciendo en la provincia de Córdoba a un ritmo más alto que en el resto de Andalucía. Aún así, y gracias al nivel de cobertura de vacunación en la provincia, el número tanto de hospitalizados como de fallecidos es muchísimo más bajo que en todas las olas anteriores.

Según el semáforo Covid que cada semana elabora el Ministerio de Sanidad, los datos en Córdoba son los peores de toda Andalucía. A siete días, no hay ninguna provincia con tantos casos como Córdoba. La media en la provincia está en 66 positivos por cada 100.000 habitantes en una semana, cuando la siguiente provincia es Huelva con 60, Almería con 57 y Málaga con 55. El resto de provincias de Andalucía están por debajo de los 50 casos.

Además, a 14 días, Córdoba es la única provincia andaluza por encima de los 120 casos por cada 100.000 habitantes. La siguiente es Huelva, con 105. El resto de Andalucía tiene una incidencia por debajo de los 100 casos.

Aún así, el Ministerio señala que Córdoba sigue están en alerta sanitaria 1. La provincia nunca entró, como sí hizo Sevilla, en nueva normalidad. Pero tampoco ha subido de nivel, como ha ocurrido en otras provincias españolas, como el caso de Huesca, que ha subido directamente a nivel 4.

La situación aún no es preocupante en Córdoba por la baja presión hospitalaria. Solo el 0,4% de las camas UCI de la provincia están ocupadas por pacientes Covid. Ni al 2% llega la ocupación de camas convencionales con enfermos de coronavirus en Córdoba.

No obstante, preocupa la positividad. Actualmente, el 7% de las pruebas PCR que se realizan en Córdoba acaban siendo positivas. Hace dos semanas no llegaban ni al 3%. Otro buen dato es que la incidencia es baja entre los mayores de 65 años, que no llega ni a los 90 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas.