Una de cada seis PCR que se hacen en Córdoba son positivas

Desde el 26 de enero de este año, hace prácticamente 11 meses, no había tantos positivos confirmados en un mismo día en la provincia de Córdoba como los de este viernes. En las últimas jornadas, la provincia, como el resto de España, está viviendo una verdadera explosión de contagios, con una transmisión muy alta que hace pensar a los epidemiólogos (sin confirmar aún) que la variante Ómicron, la más contagiosa de todas, ha llegado ya a la provincia de Córdoba y está sustituyendo rápidamente a Delta.

Una de las grandes evidencias está en la positividad. Según los datos remitidos por la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad, el 16,5% de las pruebas PCR que se han practicado en la provincia de Córdoba en la última semana han dado positivo. Es decir, uno de cada seis cordobeses que se ha hecho la prueba estaba contagiado. Se trata de uno de los datos más altos desde que arrancó la pandemia, en marzo de 2020, en la provincia de Córdoba. Y es una señal de que ahora mismo hay una enorme transmisión comunitaria de la Covid 19 en Córdoba.

De hecho, el Ministerio de Sanidad también ha hecho retroceder a la provincia de Córdoba en sus niveles de alerta sanitaria. El Gobierno, a diferencia de la Junta, tiene cinco niveles: nueva normalidad, uno, dos, tres y cuatro. La provincia de Córdoba estaba en el nivel uno desde este verano. Esta misma semana ha retrocedido al dos, según Sanidad, que evalúa una serie de parámetros para tomar esa decisión.

Entre esos parámetros está la situación en los hospitales, que ha ido claramente a peor. Este viernes, la Junta de Andalucía ha informado de que en la provincia de Córdoba hay un total de 64 personas hospitalizadas, de las que 19 están en la UCI. La tendencia es claramente al alza, aunque aún se está lejos de la saturación sanitaria. Eso sí, los pacientes con coronavirus ocupan ya el 13,5% de las camas de cuidados intensivos disponibles en la provincia de Córdoba. Los hospitalizados tan solo ocupan el 3,5% de las camas convencionales que existen en la provincia. La situación está lejos de ser como la de la tercera ola. Ahora mismo, por ejemplo, el Reina Sofía tiene tres plantas para pacientes con Covid y dos unidades UCI ya a pleno rendimiento. En lo peor de la crisis sanitaria llegó a haber hasta nueve plantas ocupadas en el hospital Reina Sofía y el Provincial.

Hay un buen dato, no obstante. Sanidad señala que la incidencia media en la provincia de Córdoba (el jueves) estaba en los 302,1 contagios por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Entre los mayores de 65 años, los más vulnerables, la incidencia es justo la mitad, 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Los expertos señalan que la dosis de refuerzo es la que más protege ante la variante Ómicron y en Andalucía hay ya 1,3 millones mayores de 60 años con las tres dosis. De estos, 160.000 están en la provincia de Córdoba.

Eso sí, hay casos en residencias en Córdoba. Según la última actualización de la Consejería de Salud y Familias, en la provincia de Córdoba hay 20 personas de residencias de ancianos que han dado positivo. Dos de ellos están ingresados en el hospital. Por estos brotes, 36 mayores están aislados en prevención, uno de ellos con síntomas. También hay 21 trabajadores de residencias de la provincia de Córdoba que han dado positivo en Covid 19.

