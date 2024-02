La Seguridad Social pierde en Córdoba 698 afiliados extranjeros en enero

La Seguridad Social perdió en Córdoba un total de 698 afiliados extranjeros, lo que supone un 5,26% menos respecto al mes anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consultados por Europa Press.

En el conjunto de Andalucía la Seguridad Social peridó una media de 3.025 afiliados extranjeros en enero, un 0,93% menos respecto al mes anterior, con lo que el primer mes del año se cerró con 321.111 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. No obstante, en la comparativa interanual, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social crece un 15.844, lo que representa un 5,19%,

Respecto al mes anterior, Huelva ha sido la única provincia andaluza que ha aumentado la afiliación de extranjeros, en concreto, 3.739 (12,71%). Por su parte, Almería bajó en 192 (-0,24%), Cádiz, en 319 (-2%); Córdoba, en 698 (-5,26%); Granada, en 553 (-2,01%); Jaén, en 2.443 (-15,71%); Málaga, en 1.891 (-1,89%), y Sevilla, en 669 (-1,61%).

A nivel interanual, el caso fue al contrario. La única provincia en la que cayó el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social fue en Huelva, con 2.661 menos, lo que representa una bajada del 7,43%. Por contra, aumentó en Almería, con 2.307 afiliados más (2,98%); Cádiz, con 1.249 (8,69%); Córdoba, con 661 (5,55%); Granada, con 1.433 (5,61%); Jaén, con 454 (3,43%); Málaga, con 8.676 (9,68%), y Sevilla, con 3.726 (10%).

Por sexos, 186.429 son hombres y 134.682 son mujeres. Del conjunto de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la comunidad andaluza, 224.700 proceden de países de fuera de la Unión Europea y el resto (96.411) de países comunitarios.

En concreto, los grupos más numerosos proceden de Marruecos (71.257) y Rumanía (40.286), muy alejados del resto, Italia (15.055), Reino Unido (14.695) y Colombia (13.142).

A nivel nacional, la Seguridad Social perdió una media de 37.183 afiliados extranjeros en enero, un 1,4% menos respecto al mes anterior, con lo que el primer mes del año se cerró con 2.631.593 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema.

Con el retroceso de enero, mes en el que históricamente baja la ocupación por el fin de la campaña de Navidad, la afiliación media de extranjeros regresa a las caídas después de que en diciembre de 2023 ganara algo más de mil ocupados. Del total de trabajadores extranjeros existentes al finalizar enero, el 56,2% eran varones y el 43,8%, mujeres.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social subió en enero en 24.056 cotizantes, hasta un total de 2.736.169 ocupados, cifra récord en la serie desestacionalizada.

Desde febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia, el número de cotizantes extrajeros se ha incrementado en 546.748 ocupados, según ha resaltado el Ministerio que dirige Elma Saiz.

En conjunto, los trabajadores extranjeros representaban a cierre de enero el 12,8% del total de personas que estaban afiliadas a la Seguridad Social.

