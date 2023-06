Riesgo extremo de incendio en toda Córdoba con el episodio de varios días con más de 40 ºC

El calor veraniego y el alza de las temperaturas en un episodio que va a contar con varias jornadas con registros por encima de los 40 ºC en estos días, va a hacer que el riesgo extremo de incendio se apodere de toda la provincia de Córdoba paulatinamente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su herramienta de predicción de los niveles de riesgo de incendio forestal, 'colorea' de rojo -riesgo extremo de incendio- casi toda la provincia de Córdoba el lunes 26 de junio, dejando solo una parte al este de color naranja -riesgo muy alto-.

El martes 27 también tendrá a gran parte de la provincia de Córdoba en riesgo extremo de incendio, en concreto el norte y la zona más al oeste, según la previsión de la Aemet. En riesgo muy alto estará la franja central de la provincia longitudinalmente y, al este, el riesgo será alto.

Será el miércoles 28 y el jueves 29 de junio cuando prácticamente toda la provincia de Córdoba se sitúe en riesgo extremo de incendio, con apenas zonas muy concretas en riesgo muy alto.

El visor de predicción de riesgo de incendio de la Aemet -consultado por este periódico-, muestra cómo evoluciona la provincia de Córdoba en los próximos siete días en relación a las condiciones para que se pueda dar un incendio.

El nivel de riesgo meteorológico diario de incendios forestales de esta herramienta se calcula a partir de los datos recogidos por las estaciones meteorológicas de Aemet y de un modelo numérico de predicción del tiempo.

El sistema tiene en cuenta variables como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación registrada en las últimas 24 horas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!