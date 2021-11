"El rey Juan Carlos es un ladrón": el discurso viral de un profesor de Derecho en Córdoba

"El rey roba, roba un montón de millones, lo sabemos todos, se puede decir en público no me van a hacer nada, lo puedo decir aquí, y os aseguro que no me van a denunciar a la Fiscalía porque es tan evidente que lo puedo decir, lo podéis decir tranquilamente. El rey Juan Carlos I es un ladrón". El profesor de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías pronunció estas palabras en un coloquio celebrado por Unidas Podemos en la Universidad de Córdoba. Urías acudió invitado a un acto grabado en vídeo que se ha convertido en viral.

"En un acto sobre la crisis de la monarquía expliqué que, puesto que Juan Carlos se ha enriquecido utilizando su cargo como Jefe del Estado y no ha pagado impuestos, es perfectamente lícito decir en público como crítica política estas seis palabras: el rey emérito es un ladrón", sostuvo al día siguiente Urías, quien considera que "aunque por sus privilegios no haya sido juzgado ni condenado creo que es evidente un enriquecimiento ilícito".

"La libertad de expresión permite que la ciudadanía critique este tipo de comportamientos de quienes ocupan las instituciones, que no van a tener otra sanción", ha asegurado el profesor de Derecho Constitucional, que ha abierto un debate, precisamente, sobre la libertad de expresión. "Sin miedo", ha concluido, al hilo de esta reflexión.

La constitución permitía que los reyes hubieran funcionado democráticamente. Pero ellos y su corte jurídica y mediática han elegido no hacerlo. Felipe VI hace política sin estar sometido al control democrático y Juan Carlos I roba sin estar sometido a las leyes.@jpurias clarito pic.twitter.com/egZUAJpOKT — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 6 de noviembre de 2021