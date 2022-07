Se retrasa a 2023 la primera feria anunciada en el nuevo Centro de Exposiciones de Córdoba

48 horas después de confirmarlo ante los micrófonos, rectificación. La feria de ocio al aire libre Aire, presentada el pasado marzo y confirmada por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, este miércoles como el primer evento que iba a acoger el Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones (CEFC) se retrasa al otoño de 2023.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, la primera macroferia prevista en el antiguo pabellón Cajasur del Parque Joyero no podrá celebrarse en las fechas previstas, 26 y 27 de octubre de este año. Este fue el plazo que dieron en marzo desde la empresa organizadora, Pomona Keepers, y el mismo que apuntaba este miércoles el alcalde cuando presentaba a los medios de comunicación la obra acabada del CEFC.

Sin embargo, Vicente Sánchez Migallón, director comercial del empresa organizadora, Pomona Keepers, han indicado a Cordópolis que se ha acordado con el Ayuntamiento trasladar a 2023 la feria, debido a que la compañía solicitaba “que las instalaciones estén en perfecto estado de disposición”, y “no había garantía de que estuviesen en este año”.

“Nosotros estamos a punto de terminar el acuerdo con el Ayuntamiento, y no hemos formalizado el tema públicamente hasta que terminemos el documento por ambas partes”, ha apuntado Sánchez Migallón, quien indica, en todo caso, que en el Ayuntamiento “tenían constancia del aplazamiento” de la feria a 2023.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han declinado hacer declaraciones sobre esta cuestión, ya que el promotor de esta iniciativa es privado. Desde el consistorio aclaran que están en conversaciones con la empresa promotora sobre la celebración de la feria y afirman no tener constancia del aplazamiento de la misma.

Aire se presentó como una feria internacional que abordará “el presente y el futuro de los espacios naturales”. En marzo, el alcalde habló de que atraerá a la ciudad a entre 6.000 y 7.000 personas -cifra que rebajó a 5.000 este miércoles-. En aquel entonces ya se hizo incluso un cálculo del impacto económico que tendría el evento en Córdoba: 2,4 millones de euros.

