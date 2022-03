El Centro de Convenciones se estrenará en octubre con una feria sobre espacios naturales protegidos

Aire. Ese es el nombre de la primera muestra que acogerá el Centro de Convenciones, Ferias y Exposiciones que el Ayuntamiento lleva construyendo desde 2015 en el antiguo pabellón Cajasur del Parque Joyero. Las obras se acabarán en el mes de mayo, si no hay contratiempo, y la feria se celebrará entre el 26 y el 27 de octubre de este año, según ha anunciado la empresa organizadora, Pomona Keepers en colaboración con Tierra Creativa, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

La muestra se centrará en "el presente y el futuro de los espacios naturales", aseguró el regidor, quien insistió en que se trata de un "evento internacional" que atraerá a la ciudad a entre 6.000 y 7.000 personas. De hecho, ya se ha calculado hasta el impacto económico que tendría el evento en Córdoba: 2,4 millones de euros, según la cifra que ha dado el propio alcalde.

"Aire viene a Córdoba con vocación de permanencia. Esto ya es una realidad. Sin un centro de convenciones no sería posible", dijo Bellido, que aseguró que el objetivo es atraer "grandes eventos" con "impacto económico y social en la ciudad".

El responsable de la empresa organizadora es Vicente Sánchez Migallón, que consideró que Córdoba es "el sitio ideal para hacer un evento como este". Así, por ejemplo, sostuvo que Andalucía es la "región del mundo con más espacios protegidos".

Sánchez dirige una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en eventos especiales. La próxima semana, por ejemplo, organizará una en Ifema sobre aceite de oliva.

La programación se irá definiendo en los próximos meses. Antes, el organizador ha asegurado que para el fin de semana "la idea es un Aire Libre Experience", en el que se ofrezcan, valga la redundancia, experiencias a los asistentes en turismo rural o determinadas rutas. Ésta será la primera edición de un evento con vocación internacional, aseguró.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!