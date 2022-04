La provincia de Córdoba tiene un médico por cada 219 habitantes

La provincia de Córdoba tiene a un médico por cada 219 habitantes. En total, cuenta con 3.547 médicos en activo, aunque hay 4.244 colegiados. Córdoba se sitúa así como la tercera provincia de Andalucía donde corresponde un número menor de habitantes por cada profesional médico, con solo Granada (201) y Málaga (209) por encima.

Así lo pone de manifiesto el Informe de Demografía Médica de Andalucía 2021, que ha sido presentado recientemente por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y que ha consultado este periódico. En el resto de las provincias, corresponden más habitantes por médico con Cádiz con 246 por cada galeno, Sevilla con 248, Huelva con 269, Almería con 284 y Jaén con 307.

En lo que respecta a la provincia de Córdoba, el informe señala que tiene alrededor del 10% de los médicos de Andalucía -4.244 del total de 44.716-, y que, de los profesionales de la medicina en activo que hay en la provincia cordobesa -3.547-, se dedican a la sanidad pública 2.393, mientras que están en la privada 643 y 511 en ambos sectores.

La presencia de mujeres y hombres entre los médicos de Córdoba está prácticamente equilibrada, con 2.166 médicos y 2.078 médicas. Sí hay diferencia por género en su dedicación a la sanidad pública: el 77% de las médicas y el 57% de los médicos. Ellos trabajan más en la sanidad privada -22% médicos por el 14% de las médicas-, y también compatibilizan más ambos sectores -el 21% de ellos trabajan en la pública y la privada, mientras que lo hacen un 9% de las médicas-.

En cuanto a la edad de los médicos colegiados de la provincia de Córdoba -incluye activos y no activos-, el grupo de edad con mayor número se encuentra entre 55 y 64 años, con 1.123 profesionales. Le siguen los más jóvenes, menores de 35 años, con 903; los médicos de 35 a 44 años con 675 profesionales; los de 45 a 54 años son 645; mientras que los médicos de 65 a 69 años son 519 y los médicos de más de 70 años en Córdoba son 379.

El Informe de Demografía Médica de Andalucía apunta que en la provincia de Córdoba hay 106 médicos extranjeros y, con respecto a las plazas MIR convocadas en la convocatoria del año 2021 se señala que hubo 137, una cifra superior a la del año anterior, que ha ido subiendo desde 2014.

En 2020 fueron 131 plazas MIR, en 2019 fueron 113, el año anterior fueron 104, en 2017 fueron 100, en un ascenso paulatino desde las 95 plazas convocadas en 2014.

