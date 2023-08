La provincia de Córdoba tiene 926 edificios de interés arquitectónico

La provincia de Córdoba tiene un total de 926 edificios de interés arquitectónico, catalogados como tales en el Inventario de Edificios de Interés Arquitectónico de Propiedad Pública de Carácter Local, publicado por la Junta de Andalucía.

En el conjunto de Andalucía hay 7.218 edificios de interés y la provincia de Córdoba es la cuarta con un mayor número, después de Cádiz que tiene 1.345, Sevilla con 1.201 y Almería con 955. Tras la provincia cordobesa se sitúan las de Jaén con 806, Huelva con 780, Granada con 615 y Málaga con 590.

En la provincia cordobesa destaca la ciudad de Córdoba capital, ya que es el cuarto municipio de Andalucía con un mayor número de edificios de interés arquitectónico, con un total de 118. Solo le superan las capitales de Sevilla con 194, Cádiz con 140 y Málaga con 124.

En lo relativo a la provincia de Córdoba, destaca también que cuenta con once cascos de municipios declarados como conjuntos históricos. Son los de Córdoba capital, Aguilar de la Frontera, Bujalance, Dos Torres, Fernán Núñez, La Carlota, Montoro, Palma del Río, Priego de Córdoba y Zuheros, además de la incoación del procedimiento para el casco histórico de Lucena.

Junto a ello, la provincia cordobesa cuenta con un total de 288 monumentos, 32 sitios históricos y 20 zonas arqueológicas que se encuentran inscritas en la estadística del citado inventario, que está actualizado hasta el año 2021.

El Inventario de Edificios de Interés Arquitectónico de Propiedad Pública de Carácter Local recoge los edificios con cierto interés arquitectónico, de titularidad local (ayuntamientos y diputaciones), aunque sin excluir los que no requieren rehabilitación prioritaria ni los que tengan otros usos (excluida vivienda) pero que tengan interés arquitectónico.

La provincia de Córdoba también cuenta con dos Jardines Históricos, 1 Lugar de Interés Etnológico, 3 Lugares de Interés Industrial, 2 Parajes Pintorescos, entre otros. Y respecto a tipologías de edificios de interés arquitectónicos destacan las 60 iglesias, 56 castillos, 27 conventos, 14 casas, 12 tercias, 8 ermitas, 7 palacios, 4 monasterios, 1 teatro, 1 biblioteca y 1 estación.

Sobre ello, en el inventario se destaca que resulta evidente que el número de edificios públicos civiles declarados es muy inferior al de construcciones defensivas o militares, o al de edificios religiosos. Y, del mismo modo, es patente que la arquitectura palaciega y doméstica cuenta con un número mayor de elementos declarados que los edificios públicos civiles, si bien algunos de estos palacios o casas han asumido usos públicos en los últimos años.

