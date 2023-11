El precio en origen del kilo de aceite baja casi un euro con la previsión de que vuelva a subir

El precio en origen del aceite de oliva ha bajado casi un euro el kilo en los últimos dos meses, cuando tocó su techo. De media, el precio del aceite de oliva que se pagaba a los agricultores llegó a superar los ocho euros el kilo, una cifra inimaginable y absolutamente récord. El máximo anterior estaba en algo más de cinco euros. Pero la escasez de operaciones en este tiempo y el inicio de una nueva campaña ha provocado que, de momento, los precios hayan comenzado a bajar.

Según el sistema PoolRed, este viernes el kilo de aceite de oliva, de media, cotizaba en 7,1 euros, cuando había estado en septiembre por encima de los ocho euros. Eso sí, apenas se han cerrado operaciones y el poco aceite que se vende se hace con precios más contenidos que los récords anteriores. Por eso, es complicado que la bajada en origen se acabe trasladando en el corto plazo a los consumidores. Los envasadores disponen de aceite comprado a altos precios que no venderán más barato de lo que le costó. Y el aceite que se está vendiendo ahora es escaso.

La tendencia, no obstante, sigue siendo a la baja. El consumo también se ha retraído por los altos precios y los envasadores están a la espera de comprobar cómo se comporta la demanda durante la próxima campaña, en la que volverá a haber la mitad de la producción de un año normal. Es decir, si el consumo no cae a esa mitad, que se regula por precio en el sistema de libre mercado, es probable que haya dificultad para atender todos los compromisos. Con la campaña que ya ha acabado se ha vendido en España más aceite de oliva del que se ha producido. Por eso, en el enlace de campaña hay menos reservas.

Como es obvio, en origen el aceite más caro es el virgen extra, que cotiza por encima de los 7,3 euros el kilo, cuando llegó a hacerlo a más de 8,3 euros. El aceite de oliva virgen se está vendiendo a 6,75 euros el kilo, cuando llegó a superar los 7,6 euros en el mes de septiembre. El lampante cotiza a unos precios muy similares, a pesar de ser de peor calidad. Ahora mismo el kilo se paga a 6,6 euros, cuando llegó a cotizar a 7,3 euros hace un par de meses.

En un año, el precio tanto en origen como en los supermercados se ha incrementado en un 75%, algo que ha provocado que el consumo se desplome en un 40%, aproximadamente. La producción ha caído en un 50%, por lo que esos diez puntos de diferencia se han tenido que atender con las reservas que siempre guardan en sus almacenes las almazaras y envasadoras.

