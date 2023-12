El precio del aceite de oliva en origen asciende a un nuevo dato máximo

El precio del aceite de oliva en origen ha ascendido en la última semana a un nuevo dato máximo, marcando registros históricos según avanza la campaña y se comprueba el rendimiento de la misma.

Según el sistema PoolRed, que es la referencia del sector aceitero en España, el precio medio de todos los aceites en origen de este mismo domingo 10 de diciembre se situaba en 8,05 euros el kilo producido. Hace solo cinco días, el precio estaba en 7,80. Pero la remontada del precio registrada esta semana pasada ha llevado a marcar hasta 8,15 euros el miércoles 6 de diciembre.

Por tipos, el aceite de oliva virgen extra llega ya a los 8,40 euros el kilo, cuando al inicio de la semana pasada se situaba en 8,10; el aceite de olivar virgen se estabiliza a 7,60 euros, mientras el lampante -el de peor calidad-, también sube a 7,40 euros el kilo, cuando estaba a 6,80.

El ascenso de los precios del aceite de oliva registra ya una secuencia de tres semanas al alza con leves estabilizaciones. A mediados de noviembre, el precio medio era de 7,10 euros el kilo producido, casi un euro menos que en la actualidad.

Así, los precios del aceite de oliva en origen han vuelto a remontar. Este verano, alcanzaron ya los 8 euros el kilo, aunque a partir de entonces los precios comenzaron a bajar muy lentamente. Pero el mercado ha vuelto a cambiar y desde hace semanas la curva de los precios del aceite de oliva en origen sigue al alza de nuevo. Las previsiones de una campaña de producción más corta aún de lo previsto ha hecho que los precios se disparen otra vez y coticen en sus niveles máximos históricos.

De hecho, esta semana pasada, COAG ha solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que revise el aforo del aceite de oliva de la campaña 2023-2024 presentado el pasado 6 de octubre ante los bajos rendimientos y la menor cantidad de kilos de aceituna que se están registrando en plena recolección.

Según ha informado la organización, si el rendimiento graso previsto de media en el aforo oficial de la Junta de Andalucía era de un 21%, “se están recogiendo aceitunas con rendimientos que oscilan entre un 14% y 20%”. En este sentido, ha señalado que hay que tener en cuenta que tres puntos menos de rendimiento se puede traducir entre un 15% y un 20% menos de aceite por kilo de aceituna. A esto se une, según la organización agraria, que hay menos aceituna de lo previsto.

También ha apuntado que, pese a que ha llovido durante los últimos días, las precipitaciones “siguen siendo insuficientes”, teniendo en cuenta, además, el estrés hídrico que arrastra el árbol, “lo que mantiene en alerta y preocupados a los olivareros, que piensan ya en la campaña 2024-2025”.

El aforo previsto por la Junta de Andalucía y presentado en octubre estima una cosecha de 550.600 toneladas de aceite de oliva en Andalucía. Cifras muy alejadas de las 919.863 toneladas de cosecha media en la comunidad autónoma de los últimos cinco años (2019-2023).

