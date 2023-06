🎙 PODCAST | Las tres orillas - Episodio 4 - 'Anguita y Julio'

Julio Anguita, Felipe González y José María Aznar fueron tres personalidades políticas en la España de los 90. Los tres vértices de un triángulo en una realidad bipartidista. La teoría de las dos orillas de Anguita, la cena en casa de Pedro Jota con Aznar, la pinza y hasta los guiñoles de Canal + se suceden en este episodio que vuelve a su histórico discurso de 1996 en la Casa de Campo de Madrid y que acaba con otro infarto, el que en 1999 apartó a Anguita de la política de primera línea para siempre.

Créditos:

Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y elDiario.es, con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba.

En este episodio has escuchado la voz de Julio Anguita gracias a cortes del archivo del Congreso de los Diputados, el Archivo Municipal de Córdoba, en fragmentos de las conversaciones que mantuvo con el historiador Juan Andrade para el libro Atraco a la memoria, editado por Akal, y en un corte del programa Carne Cruda.

Guion: Marta Jiménez y José María Martín.

Narración: Marta Jiménez.

Músicas originales: Fernando Vacas.

Montaje y diseño de sonido: Idea Sonora.

En este episodio han intervenido Javier Arenas, político del PP. José María Bellido, alcalde de Córdoba. Felipe González, expresidente del gobierno. Pedro J. Ramírez, periodista. Iñaki Gabilondo, periodista. Rosa Aguilar ex política de IU y política del PSOE. Rodolfo Serrano, periodista. José María Aznar, expresidente del gobierno. Cristina Almeida, abogada y ex política de IU. Andrés Gil, periodista. Felipe Alcaraz, político de IU. Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía. Víctor Ríos, profesor y político de IU. Herminio Trigo, exalcalde de Córdoba. Manuel Pimentel, editor y exministro del PP. Gran Wyoming, humorista. Alberto Garzón, ministro de Consumo. Toni Martínez, director de El Guiñol de Canal +. Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno. Yayo Herrero, activista ecologista. Pablo Iglesias, político de Podemos. Carmen Reina, periodista.

