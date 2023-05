🎙 PODCAST | La caída del caballo - Episodio 2 - 'Anguita y Julio'

Sus estudios de Magisterio y uno de sus primeros destinos como maestro en Montilla (Córdoba) hacen que Julio Anguita viva una crisis y rompa con sus ideales hasta entonces para abrazar el comunismo. La figura de su maestro, Rafael Valsera del Pino, será fundamental en este proceso que lo llevará a afiliarse a un Partido Comunista aún en la clandestinidad, a conquistar al pueblo por su oratoria y a acabar convertido en alcalde de Córdoba, donde protagonizará dos grandes polémicas: una con la Iglesia y otra con la monarquía.

Anguita y Julio es un podcast de Cordópolis y elDiario.es, con el apoyo de Podimo, el Ayuntamiento de Córdoba y el Área de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba.

En este episodio has escuchado la voz de Julio Anguita gracias a fragmentos de las conversaciones que mantuvo con el historiador Juan Andrade para el libro Atraco a la memoria, editado por Akal. También en cortes del Archivo Municipal de Córdoba, Izquierda Unida y el programa La Tuerka.

En este episodio participan, por orden de intervención: Rafael Porras, sacerdote jesuita, Herminio Trigo, ex alcalde de Córdoba, José Luis Anguita, hermano de Julio, Ernesto Caballero, ex secretario provincial del PCE en Córdoba, Ana Parrado, excuñada de Julio Anguita, María José Moruno, amiga de Julio y exconcejala del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Luque Naranjo, ex secretario en la alcaldía de Julio Anguita, Cristina Bendala, exconcejala del Ayuntamiento de Córdoba, Rosa Aguilar, exalcaldesa de Córdoba, Juan Muñoz, vecino de Córdoba al que Anguita le negó un autógrafo en su infancia, Pedro J. Ramírez, periodista, Luis Carlos Rejón, excoordinador de IU en Andalucía.

