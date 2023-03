El personal de Protección de Menores vuelve a pedir una solución ante el atasco de expedientes

Los trabajadores del Sistema de Protección de la Infancia en Córdoba se han manifestado este viernes por segunda vez a las puertas de su sede para reclamar “más personal para atender a los menores que están en situación de desamparo”, por las consecuencias que tiene en la gestión de los expedientes.

Según ha indicado José León, coordinador del equipo de menores, más de 160 niños se encuentran en situaciones graves y no pueden ser atendidos por estos profesionales. “Esto es un problema de menores. Debemos resolverlo rápido porque son niños en situación de maltrato que no pueden estar en lista de espera”, ha incidido.

Para estos trabajadores, la principal solución es la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la cual estipula que debe haber ocho equipos formados por un trabajador social y un psicólogo.

El aumento de casos en los últimos años se debe a la mejora de las herramientas de detección de menores en situaciones de desprotección. Sin embargo, este aumento no ha venido acompañado de más profesionales. “Los cuatro equipos que hay son muy pocos, debería haber uno o dos más como mínimo para hacer un trabajo de calidad” ha explicado el coordinador.

“Tenemos una presión encima muy fuerte”, ha señalado León. Los trabajadores explicaron en su última concentración que sufren problemas de depresión, ansiedad, estrés y sueño debido a esta “sobrecarga” de trabajo.

“No pedimos un mayor salario ni mejores condiciones, reclamamos más personas para atender a estos niños en situación de desprotección”, ha asegurado León. Los trabajadores continuarán con las concentraciones las próximas semanas “hasta que la administración pública tome alguna medida”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!