“Padres desprotegidos” y denuncias falsas: las afirmaciones sobre violencia machista de la decana de los procuradores cordobeses

Las manifestaciones realizadas en una entrevista a Abc por la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, María José Carralero, han desatado las críticas sobre sus afirmaciones sobre la Ley de Violencia de Género, las víctimas de la violencia machista y las falsas denuncias. Las peticiones de dimisión, de reprobación y las críticas a sus palabras han llegado desde colectivos feministas como la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, sindicatos como UGT y CTA, y partidos políticos como PSOE e Izquierda Unida.

Pero, ¿cuáles han sido esas afirmaciones criticadas por cuestionar a las víctimas de violencia de género, a la propia ley y hablar de denuncias falsas en este ámbito? En sus manifestaciones, Carralero habla de que la tardanza en el Juzgado de Violencia de Género poniendo como ejemplo a “una madre supuesta víctima” y señalando que las medidas cautelares impuestas al presunto agresor y padre de sus hijos “le supone un año sin ver a su hijo y pierde el contacto total. (...) Ves a ese padre, porque normalmente es el padre el que no ve al hijo, y le crea una impotencia y cierta sensación de injusticia”.

Preguntada sobre si detectan denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género, la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba responde que “sí, las hay” e incluso las cuantifica en base a su opinión: “Yo estoy convencida de que de un total de diez condenas por violencia tres sólo son las verdaderamente maltratadas, el resto yo pienso que no”.

Y critica que “tampoco hay acciones que eviten estos casos, porque no se investigan las causas por denuncia falsa. El juez archiva el caso y no se debería sin más, habría que iniciar acciones por denuncia falsa si se considera que así ha sido”, reclama en la entrevista.

Carralero cuestiona la actual Ley de Violencia de Género y señala que hay quienes “se aprovechan de la la Ley de Violencia de Género en este tipo de casos, yo creo que habría que modificarla, pero a ver cómo se hace ahora a cuando está la mujer en todo lo alto, empoderada y su palabra vale más que la del hombre. Yo se lo digo a mi hijo, estás vendido”. Y afirma que “porque te digan 'cabrona' o 'hijaputa' es un insulto no un maltrato”.

“Padres desprotegidos” y “maltratadas con paga”

Asimismo, sobre la ley en vigor contra las violencias machistas y por la igualdad, la decana lanza una reflexión: “Tanta igualdad, tanta igualdad, y se ha inclinado tanto la balanza hacia un lado que la igualdad no existe. Yo creo que estamos retrocediendo. Se está abusando mucho del mal uso de la Ley, ahora no hay igualdad es una gran desigualdad, yo creo que antes éramos más iguales que ahora. Yo lo siento así, me van a decir de todo, pero es así. Yo a los padres los veo desprotegidos. ¿Dónde está el límite? ¿por qué yo no tengo derechos y ella sí? En Familia es diferente pero en Violencia todos los derechos para la mujer y ninguno para él”.

Abundando sobre la propia Ley y su uso, apuesta por “modificar la Ley en el sentido de que en cualquier momento se pudiera revisar si han cambiado las circunstancias porque hay mujeres calificadas de maltratadas que tienen su paga por ese motivo y conviven con su agresor”.

Y, junto a ello, arremete contra la labor del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con las víctimas de violencia de género. Cuestionada sobre las denuncias que se interponen, afirma que “el Instituto de la Mujer aprieta mucho por ahí. Una mujer acude a este servicio diciendo que le insultó y formulan la denuncia. Luego la mujer se lamenta que ha dormido en el calabozo; muchas denuncias no se quieren poner pero sí se ponen. Así se satura el Juzgado de Violencia, porque va todo y luego al final se van juntos a casa. Se judicializa todo y no debería ser así”.