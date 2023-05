La NASA muestra cómo Córdoba ha pasado de verde a marrón por la falta de lluvias

El Observatorio de la Tierra de la NASA ha publicado en su web unas imágenes que muestran como el sur de la Península Ibérica ha pasado de verde a marrón en el transcurso del último año por la falta de lluvia.

Las imágenes, tomadas por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) del satélite Terra de la NASA, evidencian los efectos de la sequía en toda Andalucía, especialmente en la provincia de Córdoba, que no sólo sufre los efectos de la falta de lluvias, sino también las consecuencias de las habituales olas de calor y récords de altas temperaturas.

En el artículo que acompaña las imágenes, de hecho, se menciona expresamente esta cuestión: “El calor extemporáneo agravó la prolongada sequía. El 26 de abril, el aire caliente procedente del norte de África barrió el sur de España y elevó la temperatura del aeropuerto de Córdoba a 38,8 °C, la más alta registrada en abril en la España continental”, señala.

Además, también añade un mapa dónde la vegetación de la Península Ibérica era menos saludable de lo habitual (marrón) en la primavera de 2023 y que sitúa a Córdoba como una de las zonas que muestra más anomalías en el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).

“Obsérvese que el sur de España -una región agrícola clave- es especialmente marrón en el mapa anterior. La región de Andalucía, en el sur de España, es la mayor productora de aceite de oliva del mundo. Hasta el 19 de mayo, el aeropuerto de Córdoba sólo había recibido alrededor del 30% de las precipitaciones previstas, en comparación con la media de 1981-2010”, explica el artículo.

