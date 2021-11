Nace 'iryo', otra compañía 'low cost' de alta velocidad que llegará a Córdoba en 2022

En el segundo trimestre del año que viene, en Córdoba no solo pararán trenes operados por Renfe. Los habrá, de hecho, de varios colores. La compañía Ilsa, un operador participado por la italiana Trenitalia y Air Nostrum, acaba de presentar su nueva marca, para explotar varias líneas de alta velocidad en España. Ilsa operará a partir de mediados del 2022 bajo el nombre de iryo. En esa fecha llegará a Córdoba, para ofrecer, presuntamente, precios más baratos que los que actualmente vende Renfe.

Además de iryo, el AVE low cost en Córdoba (que ya funciona en la línea entre Madrid y Barcelona) será explotado por la francesa Ouigo y la filial de Renfe Avlo. De momento no hay una fecha concreta sobre qué compañía llegará primero, pero todas barajan que no será antes del segundo semestre del 2022 cuando se podrá explotar esta línea de alta velocidad.

El nuevo operador prevé cubrir el 30% de las frecuencias de alta velocidad ferroviaria de España, conectando en una primera fase Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Córdoba, Valencia, Alicante y Zaragoza.

En esa primera fase, iryo empezará a operar en España con la única flota de trenes totalmente nuevos del mercado: 20 unidades del ETR 1000 —el conocido Frecciarossa (flecha roja)— fabricados entre Italia y España por Hitachi Rail en colaboración con Bombardier Transportation (ahora grupo Alstom).

La compañía asegura que dispone de los trenes más sostenibles, rápidos y silenciosos de Europa, fabricados con un 95% de materiales reciclables y que permiten ahorrar un 80% de dióxido de carbono por persona y trayecto, según ha destacado el consejero delegado de Ilsa, Simone Gorini.

Tras una inversión inicial de 1.000 millones de euros en esa flota y en el inicio de su actividad, una vez en operación, iryo generará alrededor de 2.600 empleos directos e indirectos y prevé atraer a 50 millones de pasajeros en 10 años, fijando un nuevo estándar de qué significa viajar en alta velocidad en España y realizando una apuesta decidida por la multimodalidad, según han señalado en la presentación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!