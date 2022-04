La mitad de las familias cordobesas ha acudido a urgencias en el último año

Prácticamente la mitad de las familias cordobesas ha acudido al servicio de urgencias en el último año, movida, en su mayoría, por decisión propia, sin que medie una prescripción médica y, en algunos casos, sin haber acudido si quiera a Atención Primaria. Son algunos de los datos de la encuesta La salud de los cordobeses: uso adecuado de los Servicios de Urgencias, elaborada por el Colegio de Enfermería de Córdoba.

Los resultados de esta encuesta “no son preocupantes, aunque sí deben ser tenidos en cuenta”, según ha señalado el vicepresidente del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo, que ha presentado este documento acompañado de cuatro profesionales que trabajan en servicios sanitarios tanto en la esfera pública como en la privada: Mari Ángeles Moreno, María del Mar Medina, Manuel López Valero y María Arcos Pareja.

Porque la encuesta evidencia que la demanda de atención en urgencias no es algo exclusivo de la sanidad pública, sino que también ha aumentado en la sanidad privada. La media de visitas a urgencias está en 3,7 veces por familia. Acuden mucho más a urgencias las familias con hijos (el 56%) y, especialmente, las que tienen hijos de menos de 9 años, que llegan a acudir una media de casi 5 veces a los servicios de urgencia.

Además, casi nueve de cada diez visitas a estos se hacen por decisión propia, sin derivación de un profesional sanitario. Este comportamiento explica que, a la hora de valorar las motivaciones, haya una 64,3% de encuestados que reconozca acudir a las urgencias “para quedarse tranquilos” ante la aparición de cualquier sintomatología desconocida (que no necesariamente tiene que ser grave).

En cualquier caso, la mayoría, el 86% reconoce que acude sólo por temas “realmente graves” y el 68% ante “el colapso o la falta de atención en los servicios de salud”. En este ámbito, es significativo que más de la mitad de los cordobeses considera que no se le ha hecho mucho caso o no se le ha diagnosticado bien en consulta o atención primaria, y que hay un 47% que acude a urgencias para adelantar pruebas médicas.

Le pedimos a la población que dejen al doctor 'Google' y acuda a su enfermera de referencia, que es la mejor página web que tiene a mano Enrique Castillo — vicepresidente del Colegio de Enfermería de Córdoba

Las dolencias más habituales son el ictus, la bronquitis infantil, las adicciones a drogas, los problemas crónicos y las quemaduras solares, si bien no faltan los cuadros de salud mental: ansiedad, depresión y trastorno del sueño. En este ámbito, Mari Ángeles Moreno ha vinculado este aumento de atención en urgencias con el “ritmo de vida acelerado”, en el que juega un papel muy negativo “la inmediatez y el exceso de información”, que han hecho, a su juicio, que disminuya la tolerancia ante los procesos de enfermedad.

“Algunos intentan usar todos los recursos del sistema sanitario para acabar con la enfermedad de la manera más rápida posible”, ha dicho esta especialista, que trabaja en el Hospital de Cruz Roja. En este ámbito, el vicepresidente del Colegio de Enfermería ha hecho una llamada a dejar de lado “al doctor Google”. “Que lo dejen y se dediquen a Amazon y Netflix. Pero que, en estos casos, que acudan a su enfermera de referencia que es la mejor página web que pueden encontrar”, ha reclamado Castillo.

Por su parte, Manuel López Valero, coordinador de Urgencias del Distrito Guadalquivir ha recalcado que hay una parte de la población que, durante los dos años que llevamos de pandemia, ha optado por “puentear la Atención Primaria”, que es “un filtro importantísimo. ”Hay que llamar a la puerta adecuada para no encontrar caminos equivocados“, ha dicho este profesional, que reconoce que, en este tiempo, se ha pasado ”de los aplausos al quiero que me atiendas y que me atiendas ya“.

Ante esta ansiedad y falta de respeto hacia el papel de los profesionales sanitarios, desde el Colegio de Enfermería han pedido a las autoridades, especialmente ahora que está a punto de abrirse un nuevo ciclo electoral, que se cumpla el decálogo que se facilitó a principios de año. “Está todo escrito y lo que hay es que ponerse manos a la obra. Hay que cumplir la ratio de enfermera-paciente, hay que adecuar el salario de la Enfermería Andaluza al resto de salarios de España... Es que está todo escrito y me remito al decálogo. A los políticos yo les pediría coherencia. Para ser político deberíamos pasar todos un examen”, ha señalado Enrique Castillo.