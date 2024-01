La Mezquita de Córdoba sumó casi dos millones de visitas en 2023

La Mezquita de Córdoba cerró el ejercicio 2023 con el tercer mejor dato histórico de visitas. Un total de 1.923.305 entradas se registraron el año pasado, un 22% más que en 2022 (cuando fueron 1.567.277), aunque aún por debajo de los datos prepandemia -en 2019, fueron 2.079.160-.

No obstante, 2023 ha arrojado un dato de visitas muy positivo y consolida la recuperación turística que se inició en 2022. Además, con vistas a mejorar, ya que el último trimestre del año pasado, se superaron las cifras del año 2019. En general, el aumento respecto a 2022 se ha dado en casi todos los meses, aunque marzo fue el que más creció (41%), seguido de noviembre (25%) y diciembre (24%).

En cuanto a la visita nocturna, comercialmente conocida como El Alma de Córdoba, el año pasado fue el mejor registro histórico, sumando un total de 32.548 visitas. Son 2.020 más que el año anterior.

De los casi dos millones de visitas atendidas durante el año pasado, 343.182 accedieron con carácter de gratuidad al monumento (17,84% del total), 458.813 disfrutaron de alguna tarifa de carácter reducido (23,86%) y 1.121.310 con entrada de carácter general (58,30%).

La entrada al monumento es gratuita para los cordobeses nacidos o residentes y para todo el mundo en horario de 8:30 a 9:30 de lunes a sábado. La entrada general es de 11 euros. El portal web ya gestiona el 59% de las entradas vendidas, de forma que se consolida la tendencia de planificar el viaje con antelación.

La visita turística a la Torre-Campanario ha vuelto a superar los 100.000 turistas. En concreto, arrojó unos datos de 1101.781 personas, lo que refleja la mejor reseña desde su reapertura en el año 2014.

También ha sido el mejor dato de visitas de la Ruta de las iglesias fernandinas. En el año 2023 se han registrado un total de 129.138 accesos, un 71% más que las de 2019, que finalizó con un total de 75.422 visitantes.

Por lo que se refiere a la procedencia de los visitantes al monumento, ésta continúa siendo mayoritariamente nacional, con un 62% de la totalidad. El resto de países emisores es -por este orden- Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos, China y Polonia.

El estudio de procedencia se realiza sobre una cifra del 58% de visitantes que facilitaron sus datos mediante un breve formulario que se realiza durante el proceso de adquisición del ticket de entrada en la web. Además, este año se les ha hecho un pequeño cuestionario de satisfacción.

Los resultados de dicho cuestionario, que han contestado más de 11.000 personas, revela que la visita general gusta al 91,5%, mientras que el método de compra de entradas convence al 91%, la atención al 85%, el horario al 95%, la conservación y la limpieza al 96%, y la visita a las rutas fernandinas al 80%.

