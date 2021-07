¿Mercadillos nocturnos para evitar el calor?

¿Y si se modificara el horario de los mercadillos en verano para poder realizarlos por la noche y evitar así las horas de calor? Con esa idea, para adaptarse a las temperaturas de los meses de julio y agosto, la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Acamcor) va a llevar a cabo este sábado "una experiencia piloto" que reclaman se pueda realizar este mismo verano en la capital.

Este sábado 10 de julio, los vendedores ambulantes van a instalar el primer mercadillo nocturno -de 20:00 a 24:00- en La Carlota, con la colaboración del ayuntamiento de esta población, y pretenden que sirva de "prueba" y "experiencia piloto" para que se pueda llevar a cabo también en Córdoba capital, en concreto en el recinto de El Arenal.

Así lo ha explicado a este periódico el presidente de Acamcor, Juan Fernández, para señalar que la idea es que "la capital copie la idea" y "nos den la oportunidad de probarlo", en El Arenal, un espacio amplio para poder contar con todos los puestos de los vendedores ambulantes, y además con todas las medidas y distancias establecidas por la pandemia de la Covid19.

Fernández explica que la experiencia piloto que este sábado se hará en la Plaza Matrona Teresa Crespero de La Carlota se podría trasladar a Córdoba capital en "una edición especial, de noche". "Con este calor es imposible que la gente vaya a los mercadillos a partir de ciertas horas de la mañana. Las ventas bajan mucho", se quejan los comerciantes.

Desde Acamcor recuerdan que los vendedores ambulantes ya han hecho llegar esta propuesta en varias ocasiones al Ayuntamiento, pero "nunca se ha llegado a rematar" ni se ha llevado a la práctica. "Nos dicen que la ordenanza municipal no lo permite, porque solo contempla el horario de mañana", explica Fernández.

Pero los comerciantes reclaman que se tengan en cuenta las altas temperaturas que se alcanzan en Córdoba en los meses de verano -a las puertas de un episodio de calor extremo que comienza a final de esta semana-, para poder modificar el horario y llevar a cabo el mercadillo a unas horas -al menos entre las 20:00 y las 24:00- en las que "la gente ya sale a pasear y a la calle", con lo que podrían animarse las ventas.

En ese sentido, Fernández indica que el emplazamiento de El Arenal sería "ideal" porque, además de un amplio espacio a disposición de los comerciantes y el público, la ubicación se encuentra "al lado de los jardines de Miraflores y el paseo del río Guadalquivir donde la gente suele ir a tomar el fresco" a la caída del sol y por las noches en verano.

