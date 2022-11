Los médicos de la privada denuncian que han aumentado los pacientes pero sus ingresos son los mismos

El Colegio de Médicos de Córdoba ha llevado a cabo una encuesta entre los facultativos de la provincia sobre la situación de la medicina privada. La presidenta del Colegio Médicos de la provincia de Córdoba, Mª del Carmen Arias, ha manifestado “la preocupación constante por las condiciones en las que se desarrolla el ejercicio de la Medicina Privada (incluyendo a las mutualidades de funcionarios Muface, Isfas y Mugeju)”.

Una de las grandes conclusiones de la encuesta es que “la actividad asistencial ha aumentado en los últimos años, actuación que no se ve reflejado en el aumento de los ingresos económicos por dicho incremento”. El sondeo destaca que el 32% de los médicos que ejercen la medicina en Córdoba y provincia trabajan en la sanidad privada, ya sea de forma exclusiva o mixta -compaginando pública y privada-. Es decir, de los 3.644 médicos colegiados en activo, 1.177 están en la privada. De estos, 650 lo hacen de forma exclusiva y 527, mixta.

De los 1.177 colegiados que ejercen la medicina privada en la provincia de Córdoba 720 son hombres y 457 mujeres. Por edades, el tramo de edad con más médicos en la sanidad privada en Córdoba es el que tiene más de 56 años, donde ejercen 548. Muy cerca nos encontramos a los médicos de 36 a 55 años, que suman un total de 459. Menores de 35 años registrados en la base de datos del Colegio serían 170 médicos.

Además, según el sondeo, dos de cada tres médicos con dedicación privada en algún momento han cesado su colaboración con alguna entidad aseguradora, destacando como principal motivo los bajos honorarios y malas condiciones de pago, según han reconocido. Aparte, “algo más de uno de cada dos profesionales médicos ha sufrido en algún momento algún tipo de reducción injustificada y de forma unilateral de los baremos económicos por su actividad profesional. Por otro lado, queda patente el descontento sobre el hecho de que una consulta y una revisión tengan diferente baremo de pago, concretamente los afirman aproximadamente tres de cada cuatro entrevistados”, señalan.

Entre las sugerencias manifestadas por los médicos destaca la necesidad de una mejor comunicación y participación entre las partes, que se entiende redundaría en beneficios para todos, incluidos los pacientes.

“Para resolver esta problemática es imprescindible la unión de todos los profesionales médicos. El Colegio de Médicos de Córdoba, a través de su Vocalía de Medicina Privada, va a seguir trabajando, directamente y aunando esfuerzos con el Consejo Andaluz y el Consejo General de Colegios de Médicos para la lucha por una dignificación del ejercicio privado de la Medicina y con el objetivo de que se garanticen unas buenas prácticas en el ejercicio privado”, han asegurado a través de una nota de prensa.

Alfonso Carmona, portavoz de Ejercicio Libre del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, ha expresado que se ha adquirido el compromiso de seguir trabajando por el buen funcionamiento de la medicina privada en Andalucía. Desde el mes de septiembre el Consejo ha organizado reuniones informativas en los diferentes Colegios de Médicos andaluces convocando a todos los médicos del ámbito privado de cada provincia, con el objeto de avanzar en una puesta en común y la reivindicación de los derechos que no son propios.

“Es fundamental y urgente dignificar el ejercicio de la medicina privada, estableciendo unas condiciones adecuadas, equilibradas y justas, como base de lo que debe ser la relación de los profesionales médicos con las entidades aseguradoras”, concluye el Colegio de Médicos de Córdoba.

