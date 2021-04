Una marcha reivindicativa exige la apertura del camino público del Bañuelo

La plataforma A Desalambrar en defensa de las vías pecuarias, caminos públicos y cauces ha organizado para este próximo domingo, 11 de abril, una marcha reivindicativa para exigir la apertura del camino del Bañuelo, en el que una cancela metálica ha cerrado este sendero que data del siglo XV y está incluido en el Inventario de Caminos Públicos de Córdoba.

La ruta saldrá a las 9:30 del domingo desde el aparcamiento de Las Ermitas y prevé realizar un recorrido de 14 kilómetros, en un recorrido calificado con dificultad media-baja. El aforo estará restringido -a causa de la pandemia de la Covid19-, por lo que las personas interesadas deben inscribirse en la página web de la plataforma.

El camino del Bañuelo aparece recogido en el inventario municipal, aprobado en el año 2016, con el número 27 y es copia del anterior inventario que data de 1884 donde también aparece el Camino del Bañuelo con la siguiente referencia: “El que partiendo del anteriormente descrito en la fuente del lagar de la Victoria y atravesando tierras del de Piquín y hazas del Peñoncillo, pasa por la puerta del lagar del Bañuelo y su aguadero y continúa por el lagar de San Llorente hasta reunirse en tierras del de la Correa con el que se dirige a Trassierra por la fuente del Arco”. Asimismo, aparece en toda la cartografía de la época, además de haber referencias a este camino, que era el principal para ir de Córdoba a Trassierra, desde el siglo XV.

Este camino había estado abierto mientras que la finca El Bañuelo pertenecía a los anteriores propietarios pero -según señalan desde A Desalambrar- desde que la finca fue adquirida por un nuevo propietario "ha ido poniendo dificultades a las personas que pasaban por el camino, y diciéndoles que no podían pasar, hasta que finalmente lo ha cerrado, poniendo una cancela metálica y cerrando la cancela que tenía abierta el anterior propietario con una pitón".

Por ello, la ruta reivindicativa de este domingo pretende exigir la apertura de este camino público municipal, mientras en paralelo la plataforma A Desalambrar estudia llevar su cierre a la Fiscalía de Medio Ambiente y, por otro lado, ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que se imponga la sanción correspondiente según las Ordenanzas Municipales y se ordene al propietario "la eliminación inmediata de los obstáculos que ha puesto en el camino, y se abstenga de impedir el paso de las personas que pasan por el camino".

Según las Ordenanzas de Uso de Caminos de Córdoba, aprobadas en el año 2010, es una infracción muy grave “la instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que merme la accesibilidad de forma injustificada, impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de personas y bienes que circulen por los caminos públicos municipales, o el acceso a fuentes, abrevaderos y alcubillas de uso público”, castigada con multa de entre 15.025,31 a 30.050,61 euros.

