Un mapa del Gobierno señala al sur de Córdoba como un lugar idóneo para megaplantas fotovoltaicas

No es una casualidad que fondos de inversión de medio mundo hayan iniciado una carrera fotovoltaica en el sur de la provincia de Córdoba. Un informe del Ministerio para la Transición Ecológica señala como ideal, ambientalmente hablando, a todo el sur de la provincia para la construcción de este tipo de plantas de energía renovable. Salvo el geoparque de la Subbética, todo el sur de la provincia de Córdoba está considerado con una "sensibilidad ambiental baja" para este tipo de proyectos. Al contrario, en la zona norte y especialmente en Sierra Morena la sensibilidad ambiental es "máxima".

El Gobierno elaboró este mapa para guiar a los promotores de estos proyectos. En una respuesta parlamentaria a la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, el Ejecutivo sostiene que esta herramienta "permite identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores limitaciones para la implantación de estos proyectos, desde el punto de vista estrictamente ambiental, mediante una zonificación del territorio en niveles de sensibilidad en función de los valores ambientales que albergue". En España hay pocos lugares más idóneos para la fotovoltaica que el sur de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.

El propio Ministerio detalla que la finalidad de estos mapas es "orientar a los promotores a identificar las áreas del territorio con más condicionantes ambientales para la implantación de estos proyectos y previsiblemente impactos ambientales más complejos de solventar", pero advierte que en todo caso "en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental se exige un riguroso estudio de alternativas, basado en estudios previos de avifauna y patrimonio cultural, estudios de vegetación, hábitat, etc. Las alternativas deben ser técnica y económicamente ejecutables y debe incorporarse una adecuada evaluación de impactos sinérgicos con otras instalaciones existentes o proyectadas", concluyen.

El sur de la provincia de Córdoba vive en estos momentos un auténtico boom de la energía solar fotovoltaica, pero especialmente por la promoción de grandes proyectos en manos de fondos de inversión internacional. Por ejemplo, recientemente se ha tramitado el que es, sin duda, el mayor de todos. Montemayor acogerá también la que hasta ahora sería la mayor planta solar de toda la provincia de Córdoba. El proyecto de esta planta tiene un presupuesto de 90 millones de euros, una ocupación de 541 hectáreas y la mayor potencia de todas las promovidas hasta ahora en la provincia de Córdoba: 250 megawatios por sí sola.

Actualmente, toda la potencia fotovoltaica que ya funciona en la provincia de Córdoba suma una potencia de 304 megawatios. Ahora mismo, en Córdoba hay aprobados cinco proyectos para construir megaplantas solares (aquellas de más de 50 megawatios) con una potencia de 528 megawatios. Pero aún hay más: hay otros proyectos más modestos que incorporarán otros 195,62 megawatios a la capacidad fotovoltaica de la provincia de Córdoba, según los datos que maneja el Gobierno y la Junta de Andalucía. Es decir, cuando todas estén operativas en la provincia de Córdoba habrá una capacidad de 1.024 megawatios. Con esa potencia se pueden alimentar las necesidades eléctricas de unas 330.000 viviendas aproximadamente, según todos los estudios, más o menos las mismas que hay en la provincia.

Pero esta construcción está provocando una fuerte oposición medioambiental. Desde colectivos como Ecologistas en Acción o plataformas vecinales como SOS Guadalcázar se empiezan a despertar protestas contra este tipo de proyectos. En primavera, Ecologistas en Acción denunció que una multinacional estaba, presuntamente, secando encinas para poder construir su gran proyecto entre Almodóvar del Río, Guadalcázar y Posadas. Mientras, SOS Guadalcázar mantiene una lucha ciudadana contra la construcción de otra gran planta en las inmediaciones de su municipio, llamada Silverio 1.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!